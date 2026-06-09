Una aplicación muestra los mejores rincones de Ibiza para ver el eclipse total de sol

"Necesitamos todas las herramientas posibles para planificarlo bien: no hay que perdérselo, hay que estar preparado y debemos disfrutar de este momento, que va a ser único", considera Javier García, físico e informático formado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y creador de la aplicación 'TresEclipses', sobre el eclipse solar total que se podrá presenciar desde Ibiza este 12 de agosto.

"Trabajo en el ámbito de la tecnología, pero esto surgió como un hobby", afirma García: "El proyecto nace por una necesidad personal, quiero que se planifique bien este eclipse". La idea surgió a raíz de que García suele veranear en Santa Ponça, en Mallorca: "Pensaba, ¿desde el pueblo se va a poder ver? ¿Cuál es el sitio más adecuado?". Apartir de ahí desarrolló la página web como proyecto paralelo "los fines de semana y por las noches". "Empecé a enseñárselo a amigos y vi que había interés en poder planificar bien el eclipse", asegura el físico: "Dado que este eclipse se verá muy bajo en el horizonte, con muy pocos grados de altitud, estamos en riesgo de que si hay alguna montaña al oeste ya no podamos ver este espectacular fenómeno".

Qué es 'TresEclipses'

"La aplicación tiene dos partes: un mapa de calor, donde desde un primer vistazo se puede ver si es una zona propicia para ver el eclipse", explica García: "Las zonas rojas son las más propicias para verlo y las azules, las menos". Empezó haciendo solo este mapa de calor, que aclara que es "complejo": "Lo que ha permitido su creación es que el Govern enviara a voluntarios a diferentes zonas de las islas el día 30 de abril, gemelo del eclipse, para ver si el sitio en el que estaban era adecuado para verloe, si se topaban con obstáculos, si les tapaban las montañas, etcétera".:

Javier García mira al cielo. / Archivo personal

Gracias a sus conocimientos sabía que eso podría programarlo y simularlo, "utilizando librerías que vienen de la NASA", aunque lo hizo con "un grado de precisión muy difícil". "Lo que hacía era colocar a una persona virtual cada 30 metros, diciendo 'aquí se ve bien el eclipse, aquí no' y, en base a eso y a cálculos que son muy complejos, porque llevan en torno a 5 o 6 días, realizar un mapa como el que se ve en la aplicación. Ya tenía algo que de manera visual me indicaba si se podía ver el eclipse bien o no", explica. Además, esto lo podía representar con el horizonte real: "Porque hay datos también de satélites que me indican, por cada punto del mapa, cuál es su elevación, y eso yo lo puedo representar también en una visualización".

Así, comenta que desde las zonas azules del mapa, sobre todo las azul oscuro, no se va a poder ver el eclipse: "Va a estar tapado en el máximo seguro y en buena parte de la trayectoria de la ocultación de la Luna al Sol, también". Aparte del mapa de calor, "en cualquiera de los sitios en el mapa se ve una tarjetita que tiene información del eclipse y que te da un valor. Ese valor va del cero al cien, donde cero indica que no se va a ver absolutamente nada del eclipse y cien que se va a ver muy bien, en las mejores condiciones o con la mejor duración".

No solo está el mapa de calor, la aplicación también contiene diferentes símbolos esparcidos a lo largo del mapa: "Las casitas representan localidades, a veces incluso barrios; las montañas son miradores, identificados como tal, y, finalmente, los símbolos de los prismáticos representan puntos de observación oficiales que han determinado las autoridades". Estos símbolos incluyen información que sale de la base de datos abierta 'OpenStreetMaps', que permite identificar puntos dentro del mapa de España que son "interesantes", entre otros, los miradores: "Pude descargar toda una serie de miradores de toda España, por ejemplo", comenta García.

Desde dónde se puede ver el eclipse

"En el mapa de Ibiza, las localidades o miradores que están más al oeste, porque tienen menos riesgo de estar tapados por montaña y son los símbolos que tienen mejor puntuación", comenta García cuando se le pregunta por desde dónde se podrá ver el eclipse en Ibiza. Espacios que se encuentran más al oeste como Sant Antoni o Sant Josep están salpicadas de naranja, pero aunque se encuentren al oeste, no se puede ver el eclipse desde cualquier punto. Zonas al este de los picos de Ibiza, como es Cubells, el pueblo de Sant Josep o Buscatell no serán buenos lugares para observarlo.

Mapa de calor de la isla de Ibiza que se ve en la aplicación TresEclipses. / TresEclipses

Aun así, no son solo Sant Antoni ni Cala Carbó o Cala Tarida los mejores lugares para observar este fenómeno astronómico: también hay rincones en el municipio de Sant Joan o incluso en el de Santa Eulària, como serían el Puig de Fornàs e incluso barrios como Cala Llonga, desde donde se puede ver el eclipse, en caso de no haber árboles o edificios de por medio, dado que la aplicación web no los muestra.

En Pitiusa del sur, dado que tiene una geografía menos accidentada, hay más lugares que aparecen en naranja: Caló d'en Trull, Racó Alt, buena parte de Porto Salé al oeste e incluso la parte que está al oeste del Pilar de la Mola como el Caló des Ram. Algunos de los pocos espacios azul oscuro en Formentera son Sant Francesc, la torre de Cap de Barbaria y alrededores, además de la parte este del Pilar de la Mola como Can Xumeu Maians.

Aspectos importantes

Lo que quiere evitar García con esta aplicación es que "se masifiquen los mismos sitios": "Creo que más o menos todos tenemos claro desde dónde se va a ver bien y desde dónde no y el riesgo que corremos es que el día 12 todo el mundo quiera ir a esa misma zona. La aplicación muestra espacios cerca de donde vives o de donde vas a estar desde los cuales también puede haber buena observación". El físico explica que poniendo en conocimiento de la gente otros lugares que no habían pensado con anterioridad, puede ayudar a que la masa se esparza: "Si se masifican los miradores conocidos, no va a haber buen aparcamiento y a lo mejor nos perdemos el eclipse por estar metidos en un atasco, cuando quizás a 15 minutos de casa andando tenemos una buena vista".

"Otro aspecto importante para ver bien el eclipse es el tema de la nubosidad, si va a haber nubes o no", sostiene García: "La aplicación te permite ver, de manera histórica, cuál ha sido el porcentaje de cobertura por nubes que ha habido en el cielo en ese momento en los últimos 25 años". Especifica que no es una predicción del tiempo, "esa será más cercana al día 12 de agosto". El físico comenta que en Baleares no hay un registro de alta nubosidad en esos días de agosto, pero igualmente hay riesgos: "Dado lo bajo que estará el sol en el horizonte, uno de los riesgos que tenemos es que haya bruma y que pueda estar tapado por esa bruma".

Mapa de calor de la isla de Formentera que se ve en la aplicación TresEclipses. / TresEclipses

"El tema de las gafas es muy importante, son fundamentales", afirma García. "Es una de las cosas que intento recalcar en la web, que la página no te da toda la información que necesitas: es una primera guía y una herramienta para planificar", recalca. "Lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades, que ordenarán el tráfico esos días, cerrarán carreteras, etc. Si en la aplicación sale una zona que es propicia para ver el eclipse, pero ese día la carretera está cerrada por las autoridades tendremos que hacer caso", recalca.

Los siguientes eclipses

"Esta aplicación cubre los siguientes tres eclipses, pero el de este año es un evento histórico. Es algo que quiero enfatizar: el siguiente eclipse solar total visible en las islas será el 17 de noviembre de 2180", afirma el físico. Además de los que haya en las islas, el año que viene habrá uno al sur de España: "Habrá otro eclipse solar total que durará casi cinco minutos en sus zonas centrales", mientras que el de este año será total tan solo dos. "Cada 375 años de media se da esta frecuencia de eclipses en una misma ubicación, por eso es tan excepcional esta serie de eclipses en España", destaca.

"Es un evento histórico del cual muy pocos tenemos referencia: si no has viajado para ver un eclipse total solar, no sabes cómo es", asegura García: "Hay mucha gente a la que este tipo de eventos le ha tocado, le ha marcado y se han convertido luego en lo que se llaman 'cazadores de eclipses', gente que luego viaja persiguiendo, exclusivamente, eclipses por todas las partes del mundo, porque es un acontecimiento tan inusual".