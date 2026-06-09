Fanny Tur, directora del Archivo de Ibiza y Formentera: "

Documentos de más de 500 años, un libro sobre los trabajadores que construyeron las murallas, un recordatorio de que Dalt Vila es Patrimonio Mundial por la Unesco, juguetes de inicios del siglo XX..., son solo algunas de las cosas que pueden conocer las personas que se acercan al Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera este martes. Debido a la jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de los Archivos, el espacio ha ampliado su horario de apertura, de 10 de la mañana a 10 de la noche, con entrada libre y gratuita con el objetivo de "acercar a la ciudadanía a la tarea de conservación, investigación y difusión del patrimonio documental que realiza el Archivo", según informa el Ayuntamiento.

En una visita guiada, Fanny Tur, directora del Archivo, le ha explicado a algunos alumnos del colegio Cas Serres el funcionamiento, los diferentes tipos de documentos que se custodian y la importancia de conservarlos para conocer y entender la historia de Ibiza. Los niños también han podido descubrir cómo se preservan los documentos históricos y cuál es el trabajo que desarrollan los profesionales de la archivística para garantizar la conservación de la memoria colectiva. Los pequeños parecían fascinados por todo el patrimonio que les rodeaba, en especial por el piano antiguo y las máquinas de escribir con las que han podido jugar bajo la estricta vigilancia de sus maestras.

Al Archivo también acudieron el alcalde de Vila, Rafael Triguero, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, que han mostrado a los más pequeños el resto de las estancias de Can Botino, incluida la sala de plenos. Justo antes de subir, Triguero le pregunta a una de las maestras: "¿Son solo 18 en clase?", y la maestra le responde: "Sí, suficientes...".

Juguetes contra el machismo

"Los juguetes forman parte de la colección particular de Félix Martínez Torres", explica Tur sobre los juguetes que se muestran este martes, la mayoría enfocados a las chicas. "Hoy en día [independientemente del género] todos comparten los mismos juguetes, pero antes no", afirma la directora del Archivo. Esto último lo confirman también los alumnos. Cuando Tur les pregunta sobre con qué juegan, tanto chicos como chicas afirman que con los Legos, con su primo, con su hermano o a las cartas. "Es importante que vean que en este aspecto se está mucho mejor ahora y que recuerden que antes no era así", recalca Tur, para hacer frente a la creencia que "el pasado era mejor", sobre todo entre los más pequeños.

"Son juguetes del 1900 hasta el 1950, el 99% son juguetes españoles y están relacionados con el tema de las niñas", reafirma Féliz Martínez. "Como explicaba Fanny Tur, las escuelas antes eran o solo de niños o solo de niñas. Las escuelas de niñas también eran casi solo de monjas, que es una de las maquetas que hemos traído. También hemos traído una boda en miniatura... Hay toda una serie de juguetes pequeños como kits para jugar a bordar, juegos de limpieza, de cocina, de enfermería...", describe el coleccionista.

Martínez como coleccionista de juguetes antiguos explica que su interés empezó desde muy joven: "Yo desde pequeño jugaba con juguetes antiguos en casa de mis abuelos, tenía una vecina que era anticuaria y me daba juguetes que tenía en su tienda. Ahora tengo más de 20.000 juguetes". En el día de hoy solo ha traído una pequeña parte de su colección y solo juguetes de niñas con la intención de mostrar "la diferencia que había con los juguetes de los niños". Martínez sostiene que hoy en día ha cambiado ya, pero que hasta no hace tanto se educaba a las niñas con temas de religión, la casa... "Pero hoy en día un hombre también te cambia unos pañales y te limpia la cocina", considera el coleccionista.

Financiamiento del archivo

"Nosotros tenemos unas partidas para financiar las compras para el archivo", explica Carmen Domínguez, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza: "Con ese dinero hacemos lo que podemos. No es poco, porque hemos hecho bastantes adquisiciones y sobre todo tenemos la suerte de las donaciones que nos hacen". Domínguez define estas donaciones como "tesoros": "Son donaciones de familias o de personas que permiten que sus bienes puedan estar al alcance de todos en vez de estar en su casa". Muchos de estos bienes son pinturas, además de documentos.

El último que recibió el archivo fue el documento original del 'Cançoner d'Eivissa i Formentera': "Hicimos un libro hace cuatro días para que la gente lo pudiera consultar en su casa, pero el documento original hemos tenido la suerte que nos lo donaran hace 10 o 15 días y lo guardamos aquí", explica Tur.

Sobre si falta promocionar el trabajo que se hace desde los archivos, Tur asevera: "Yo creo que el hecho que haya un Día Internacional de los Archivos es una prueba de que aún queda mucho por mostrar, por enseñar y mucho por asumir. Que la gente sepa que los archivos también son patrimonio documental, que sin archivos no hay memoria y que sin ellos no hay manera de comparar el pasado con el presente".

En torno a si falta personal en el Archivo, la directora aclara: "De momento no hay plazas nuevas convocadas. Personas siempre querrías tener más y siempre necesitas más, pero tenemos el suficiente personal administrativo para atender la sala e ir haciendo".

Programación del día

Fanny Tur, dado el horario ampliado del día, ha animado a los alumnos a acercarse de nuevo por la tarde con sus padres y demás familiares. Ha hecho un pequeño recordatorio también de que el Archivo es un espacio que se puede usar como biblioteca: "Podéis venir aquí a estudiar, leer o consultar los documentos que queráis en el horario de apertura".

Finalmente, a las 20 horas se representaba la obra 'Mujer y Archivo', a cargo de BetaTeatre. La obra es "un proyecto atemporal de memoria democrática que pone en escena las vivencias de mujeres de las Islas Baleares recuperadas a través de la investigación conjunta con archiveras, archiveros e historiadoras", sostiene el Consistorio.