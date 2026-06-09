Un sorteo público decidirá este jueves en Ibiza quiénes consiguen las siete viviendas de alquiler asequible de sa Penya

El Ayuntamiento de Ibiza continúa impulsando el Plan municipal 'Ibiza, una ciudad para vivir' con la aprobación de la resolución definitiva del procedimiento de adjudicación, mediante sorteo público, de siete viviendas municipales en régimen de alquiler asequible ubicadas en el barrio de sa Penya, en el edificio situado en la plaza de sa Drassaneta.

El sorteo público que determinará la adjudicación de las viviendas tendrá lugar este jueves a las 19.30 horas, en Sa Peixateria, situada en la calle Manuel Sorà, en el barrio de la Marina.

Un paso más para ampliar el parque público de vivienda

La concejala de Vivienda y Bienestar Social, Lola Penín, ha destacado que esta fase supone un nuevo avance dentro del compromiso del Consistorio para facilitar el acceso a la vivienda y recuperar el patrimonio residencial municipal.

"El Plan ‘Ibiza, una ciudad para vivir’ representa una apuesta firme para ampliar el parque público de alquiler asequible y ofrecer oportunidades reales a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a las familias que encuentran más dificultades para acceder a una vivienda digna", ha señalado.

La resolución incorpora la valoración y respuesta a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, además de la aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

Este procedimiento deriva de la convocatoria que el Ayuntamiento aprobó el pasado 10 de abril para el arrendamiento de siete viviendas municipales situadas en las calles Vista Alegre, Retir y en la plaza de sa Drassaneta. El Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad financió la rehabilitación de estos inmuebles. Las bases reguladoras aparecieron publicadas en el BOIB el 16 de abril y también contemplaban la creación de una lista de reserva para cubrir posibles vacantes en el futuro.

Quince alegaciones analizadas por los servicios técnicos

Tras la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas el pasado 14 de mayo, el Ayuntamiento abrió un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y subsanar deficiencias.

Una vez concluido ese periodo, el Consistorio registró un total de quince alegaciones. Los servicios técnicos de la concejalía de Vivienda analizaron cada una de ellas conforme a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

La resolución aprobada estima o desestima las alegaciones presentadas y confirma de forma definitiva la relación de personas admitidas y excluidas que participarán en el procedimiento de adjudicación.

Por último, el Ayuntamiento de Ibiza recuerda que la inclusión en la lista definitiva de personas admitidas no otorga ningún derecho automático a la adjudicación de una vivienda. La asignación final dependerá del resultado del sorteo público y de la posterior comprobación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras.