Un grupo de amigos desvela cuánto cuesta un viaje a Ibiza: de una fideuá frente al mar a dos noches en Pacha

Viajar a Ibiza sigue siendo uno de los planes estrella para quienes buscan playas, gastronomía, ocio nocturno y escapadas a Formentera. Pero también es uno de esos destinos en los que el presupuesto puede dispararse fácilmente si se combinan restaurantes frente al mar, discotecas y planes en barco.

Eso es precisamente lo que ha mostrado un grupo de amigos en un vídeo en el que repasan cuánto les costó su viaje a la isla. El recorrido empieza en una cala, donde acabaron en un chiringuito para comer una fideuá. La cuenta salió por 55 euros por persona.

Después llegaron los primeros cócteles del viaje, con un precio de 15 euros cada uno, antes de continuar la ruta gastronómica y nocturna por algunos de los locales más conocidos de Ibiza.

Cena en Roto y noche en Pacha

Uno de los gastos más elevados llegó durante una cena en Roto, donde explican que existía una consumición mínima de 90 euros por persona. Allí pidieron cócteles, risotto y hamburguesa, entre otros platos, y la cuenta final fue de 115 euros por persona.

La noche continuó en Pacha, donde fueron a ver a Marco Carola. Según detallan en el vídeo, la entrada les costó 90 euros y, además, pagaron 37 euros por un bono de cinco copas.

Barco a Formentera y comida a bordo

El sábado, el grupo destinó 150 euros por persona a un plan en barco para ir a Formentera. En la grabación destacan el impacto de llegar a sus playas y aseguran que les parecía “una locura” que paisajes así estén en España.

Para ajustar algo el presupuesto, explican que ese día comieron en el barco con parte de la compra que habían hecho previamente. También advierten de que, si se quiere comer en algún chiringuito de Formentera, conviene reservar con tiempo, ya que hacerlo sobre la marcha es prácticamente imposible en temporada alta.

Cócteles en Beso Beach y otra noche de fiesta

El domingo empezó en Beso Beach, donde el grupo tomó unos cócteles antes de seguir disfrutando de la isla. El día terminó viendo el atardecer, aunque con una anécdota menos idílica: aseguran que acabaron con “927 picaduras de mosquito”.

La escapada incluyó una segunda noche en Pacha, esta vez con una entrada de 140 euros, otro de los gastos importantes del viaje.

Los gastos que no salen en el vídeo

Además de los planes que aparecen en la grabación, el grupo también compartió otros costes que ayudan a entender mejor el presupuesto total del viaje.

Entre ellos, destacan unos vuelos de ida y vuelta por 38 euros, una cifra especialmente baja para viajar a Ibiza. También alquilaron un SUV durante cuatro días por 185 euros, con seguro a todo riesgo incluido.

A esto sumaron una compra de supermercado para desayunos y recenas, parte de la cual utilizaron también para comer durante la excursión en barco a Formentera.

El grupo añade que las cenas más sencillas les salieron por entre 20 y 30 euros por persona, una cantidad muy inferior a la de los restaurantes y locales más conocidos de la isla.

¿Cuánto puede costar un viaje así a Ibiza?

Aunque el vídeo no presenta un presupuesto cerrado con todos los gastos incluidos, sí deja clara una idea: Ibiza puede tener precios muy distintos según el tipo de plan.

Una comida en un chiringuito, una cena en un restaurante de moda, dos noches de discoteca, copas, barco a Formentera, coche de alquiler y compras básicas pueden convertir una escapada de pocos días en un viaje con un presupuesto elevado.

Al mismo tiempo, el vídeo también muestra que algunos gastos pueden reducirse si se reserva con antelación, se encuentran vuelos baratos, se comparte coche de alquiler y se combina el ocio más exclusivo con comidas más sencillas o compras de supermercado.

En total, el viaje les salió por más de 640 euros por persona, sin contar la compra del supermercado, algunos cócteles, las cenas más sencillas ni la parte proporcional del coche de alquiler.