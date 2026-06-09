La divertida “venganza” de unos amigos en Ibiza al que no pudo viajar: “No nos lo hemos pasado tan bien”
Un grupo de amigos ha publicado un vídeo desde Ibiza dedicado a Bruno, el amigo que no pudo acompañarles en el viaje
Un viaje a Ibiza sin uno de los amigos del grupo puede dar para muchas bromas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en un vídeo publicado por Roger Lacaci, en el que varios amigos han decidido dedicarle una particular pieza audiovisual a Bruno, el ausente del viaje.
El vídeo comienza en el aeropuerto de Ibiza, donde Roger se dirige directamente a su amigo con una frase que marca el tono de toda la grabación: “Bruno, no nos lo hemos pasado tan bien en Ibiza, hemos hecho unos vídeos”.
A partir de ahí, la cámara recorre diferentes momentos del viaje. Pero lejos de mostrar la típica sucesión de fiestas, risas y paisajes paradisíacos, el grupo aparece en actitud seria, quieta y aparentemente triste, como si la escapada no estuviera siendo lo mismo sin Bruno.
Un recorrido por Ibiza y Formentera con caras largas
La broma continúa en varias localizaciones reconocibles de la escapada. En las imágenes se ve a los amigos en un barco, en restaurantes de Formentera, en locales de Ibiza, tomando cervezas y también en Ushuaïa Ibiza, uno de los espacios más conocidos de la isla.
En todas las escenas se repite el mismo recurso: el que graba hace un pequeño recorrido con la cámara y va mostrando a los integrantes del grupo completamente quietos, con gesto serio y sin apenas reaccionar. La intención es clara: hacer creer a Bruno que, sin él, el viaje no ha sido tan divertido.
El contraste entre los lugares elegidos —barco, restaurantes, planes en la isla y ocio nocturno— y la actitud exageradamente apagada de los amigos es lo que da fuerza cómica al vídeo.
Ibiza como escenario de una broma entre amigos
La escena ha llamado la atención por su sencillez y por una idea con la que muchos grupos pueden identificarse: ese amigo que finalmente no puede viajar y al que el resto decide recordar durante toda la escapada.
El vídeo se ha convertido en viral, y ya alcanza más de 300 mil reproducciones. También ha recibido muchos comentarios, incluso de rostros conocidos como el actor Miguel Ángel Silvestre, frecuente en Ibiza, que ha comentado: "Me muero, este vídeo es todo. ¡Es todo!"
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