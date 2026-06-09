¿Es difícil hacer amigos en Ibiza? El grupo de WhatsApp que reúne a personas de todo el mundo

Ibiza es conocida por sus playas, su vida nocturna y su ambiente internacional, pero vivir en la isla también tiene otra pregunta de fondo: ¿es difícil hacer amigos en Ibiza? Esa es la cuestión que plantea la creadora de contenido Hany Pérez Pérez en uno de sus últimos vídeos, en el que muestra una quedada organizada para conocer gente nueva.

En la publicación, Hany explica que existe un grupo de WhatsApp para hacer amigos en Ibiza, pensado para personas que quieren ampliar su círculo social, especialmente en una isla a la que cada temporada llegan trabajadores, residentes temporales y personas de distintos países.

La quedada, en esta ocasión, se celebra en Platja d’en Bossa, una de las zonas más conocidas de Ibiza, y arranca con una escena muy reconocible para quienes viven en la isla: una parada en el supermercado para comprar antes de ir a la playa. Al ser domingo, según cuenta la creadora, un gran supermercado era uno de los pocos establecimientos abiertos, por lo que las imágenes muestran largas colas antes de continuar con el plan.

Una tarde de playa, vóley y nuevos amigos en Ibiza

Después de pasar por el supermercado, el grupo se dirige a Platja d’en Bossa, donde pasan la jornada entre conversaciones, chapuzones y partidos de vóley playa. El vídeo muestra un ambiente relajado y participativo, con personas que se han unido a la quedada para socializar y compartir una tarde diferente en Ibiza.

Además del plan de playa, Hany aprovecha para hacer varias entrevistas a algunos de los asistentes, con el objetivo de que sus seguidores conozcan a personas de diferentes países que viven o pasan temporadas en la isla.

Una de las protagonistas es Pia, una italiana que cuenta que llegó a Ibiza “por amor” hace cuatro años y que finalmente se quedó.

Historias de Italia, Argentina y Ucrania en la isla

El vídeo continúa con Meli, una joven argentina que explica que esta es su tercera temporada en Ibiza. Según cuenta, llegó a la isla para hacer un cambio de vida, descubrir cosas nuevas e interactuar con personas de diferentes países, algo que define como una de las partes que más le gusta de la experiencia.

“Me encanta”, responde cuando le preguntan si le gustó la isla. La escena resume una realidad habitual en Ibiza: muchas personas llegan por una temporada y acaban encontrando en la isla un lugar de conexión, nuevas amistades y experiencias compartidas.

También aparece Kristy, de Ucrania, que explica que lleva algo más de un año en Ibiza. Al hablar de los motivos por los que vino, menciona varios de los grandes atractivos de la isla: las playas, el sol, la música, la gente y la naturaleza.

Un grupo de WhatsApp para conocer gente en Ibiza

La publicación de Hany Pérez Pérez conecta con una situación común entre quienes llegan a Ibiza sin un grupo cerrado de amigos. Aunque la isla tiene una vida social muy activa, integrarse puede no ser siempre inmediato, especialmente para quienes vienen de fuera, trabajan por temporadas o buscan planes más allá del ocio nocturno.

Por eso, iniciativas como este grupo de WhatsApp se presentan como una forma sencilla de conocer gente, organizar planes y crear comunidad. En el vídeo, la creadora anima a quienes quieran unirse a dejarle un comentario.