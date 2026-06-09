Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoriaSucesos en IbizaEclipse de solObituario: Pilar Castelló
instagramlinkedin

Sucesos

En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

El joven que se golpeó con un roca al saltar desde un acantilado en Santa Eulària está pendiente de una operación

La víctima, instantes antes de caer la vacío.

La víctima, instantes antes de caer la vacío. / D.I.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Los dos hombres que cayeron al vacío entre el domingo y el lunes en Ibiza se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, según ha señalado el centro sanitario este mismo martes, cuando ha actualizado el estado de los heridos.

El hombre de alrededor de 30 años que se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni se encuentra en una situación "crítica", señala el centro. "Permanece en estado muy grave y con pronóstico reservado", continúan desde la clínica sobre este colombiano cuya caída, desde un balcón del edificio Tánit, grabaron algunos vecinos. Al parecer, la víctima, que reside en Mallorca, se encontraba en la isla visitando a unos familiares durante el fin de semana.

IMÁGENES SENSIBLES: El momento en que un joven se precipita desde el balcón de un edificio en Sant Antoni

IMÁGENES SENSIBLES: El momento en que un joven se precipita desde el balcón de un edificio en Sant Antoni

DI

Pendiente de una operación tras saltar al mar desde un acantilado

El otro paciente, un joven estadounidense de 19 años que se golpeó contra una roca al saltar al mar desde un acantilado en Santa Eulària, se encuentra también en la unidad de críticos y a la espera de pasar por el quirófano. El salto se produjo desde una altura de doce metros.

Noticias relacionadas y más

El joven se encuentra "estable dentro de la gravedad", indican desde la clínica. "Actualmente se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica para el tratamiento de las fracturas vertebrales que presenta", señalan desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  2. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  3. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  7. Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza
  8. Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina

En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

El nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, entra en una fase clave para su futuro

El nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, entra en una fase clave para su futuro

Condenado a 61 años un informático de Ibiza por abuso sexual, pornografía infantil y copiar cientos de imágenes íntimas de clientes

Condenado a 61 años un informático de Ibiza por abuso sexual, pornografía infantil y copiar cientos de imágenes íntimas de clientes

Noches tropicales, calor africano y alguna tormenta sorpresa: así viene el verano en Ibiza y Formentera

Noches tropicales, calor africano y alguna tormenta sorpresa: así viene el verano en Ibiza y Formentera

Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

El último 'balconing' de Ibiza y los altercados en Sant Antoni enfrentan a PP y PSOE en el Parlament

El último 'balconing' de Ibiza y los altercados en Sant Antoni enfrentan a PP y PSOE en el Parlament

El museo online Kairoi Art inaugura una exposición homenaje a Chico Prats por el Día Internacional de los Museos

Aprobada una moción del senador por Ibiza y Formentera para "priorizar la aviación comercial" frente a los 'jets' privados

Aprobada una moción del senador por Ibiza y Formentera para "priorizar la aviación comercial" frente a los 'jets' privados
Tracking Pixel Contents