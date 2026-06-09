En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

Los dos hombres que cayeron al vacío entre el domingo y el lunes en Ibiza se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, según ha señalado el centro sanitario este mismo martes, cuando ha actualizado el estado de los heridos.

El hombre de alrededor de 30 años que se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni se encuentra en una situación "crítica", señala el centro. "Permanece en estado muy grave y con pronóstico reservado", continúan desde la clínica sobre este colombiano cuya caída, desde un balcón del edificio Tánit, grabaron algunos vecinos. Al parecer, la víctima, que reside en Mallorca, se encontraba en la isla visitando a unos familiares durante el fin de semana.

DI

Pendiente de una operación tras saltar al mar desde un acantilado

El otro paciente, un joven estadounidense de 19 años que se golpeó contra una roca al saltar al mar desde un acantilado en Santa Eulària, se encuentra también en la unidad de críticos y a la espera de pasar por el quirófano. El salto se produjo desde una altura de doce metros.

El joven se encuentra "estable dentro de la gravedad", indican desde la clínica. "Actualmente se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica para el tratamiento de las fracturas vertebrales que presenta", señalan desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.