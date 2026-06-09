Comprar una vivienda en Ibiza, cada vez más imposible: necesitas dedicar más de 15 años de tu sueldo bruto íntegro

Comprar una vivienda en Baleares en general y en Ibiza o Formentera en concreto se ha convertido en una carrera cada vez más difícil para los trabajadores de las islas. En apenas un año, el esfuerzo necesario para adquirir una vivienda media de 80 metros cuadrados ha aumentado en 19 meses, hasta alcanzar los 15,1 años de salario bruto íntegro, el mayor registro de toda España.

Los datos proceden del estudio 'Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025', elaborado por Fotocasa e InfoJobs, que analiza la evolución conjunta de los salarios y los precios de la vivienda. Según el informe, los residentes en las Pitiusas necesitaron destinar el equivalente a 181 meses de sueldo para comprar una vivienda de segunda mano, frente a los 162 meses que requerían un año antes.

El lugar de España donde más años de salario se necesitan

La explicación está en la distancia cada vez mayor entre lo que suben los salarios y lo que se encarece la vivienda. Mientras el salario medio bruto anual en Baleares alcanzó los 27.967 euros en 2025, un 2,3% más que el año anterior, el precio de la vivienda se disparó un 14,6%, hasta situarse en 5.267 euros por metro cuadrado, el valor más alto del país.

Baleares no solo encabeza la clasificación autonómica, sino que se sitúa ligeramente por encima de Madrid. En la comunidad madrileña son necesarios 15 años de salario íntegro para comprar una vivienda, frente a los 15,1 años de las islas. Ambas comunidades duplican ampliamente la media nacional, situada en 8,4 años.

El estudio refleja además que el acceso a la vivienda continúa deteriorándose en prácticamente todo el país. En 2025 aumentó el tiempo necesario para comprar una vivienda en 15 comunidades autónomas y se mantuvo estable en las dos restantes. Ninguna registró mejoras respecto al año anterior.

María Matos: "España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia"

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de la gravedad de la situación. "España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca antes los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda". Además, señala que "en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica". A su juicio, "la vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias".

Desde InfoJobs también alertan de la creciente separación entre salarios y precios. La directora de Comunicación y Estudios de la plataforma, Mónica Pérez, destaca que aunque los salarios mantienen una evolución positiva, "el incremento del 1% registrado en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda". Pérez añade que esta diferencia "tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad".

La situación de Baleares también sobresale cuando se analiza por provincias. Illes Balears aparece como el territorio provincial donde más tiempo necesitan los residentes para comprar una vivienda, por delante de Madrid (15 años), Málaga (12,9 años), Guipúzcoa (11,7 años), Santa Cruz de Tenerife (11,3 años) y Barcelona (10,2 años). En el extremo opuesto se encuentran provincias como Jaén, donde bastan tres años de salario íntegro para adquirir una vivienda media; Ciudad Real, con 3,2 años; o Teruel, con 3,3 años.