Animales
Se buscan familias para 26 gatitos encontrados en Sant Antoni: "Es urgente", señalan desde ACFE
Los animales, bajo tutela municipal en Sant Antoni, requieren voluntarios para su socialización y adopción responsable, señala la Associació de Colònies Felines d'Eivissa
La Associació de Colònies Felines d'Eivissa (ACFE) ha lanzado un llamamiento urgente para encontrar hogares y personas voluntarias que ayuden a 26 gatitos bajo tutela municipal en Sant Antoni.
Los animales permanecen en la clínica veterinaria AnimalsVet mientras esperan una adopción responsable. La asociación alerta de que la falta de personas voluntarias dificulta la sociaización, una fase clave de su desarrollo.
Según explica ACFE, el contacto frecuente con personas resulta esencial para que los gatos ganen confianza, se adapten a la convivencia y aumenten sus posibilidades de integración en un hogar definitivo. Sin este proceso, muchos animales encuentran más obstáculos para acceder a una adopción estable.
La situación afecta a un total de 26 gatitos que dependen de la colaboración ciudadana para avanzar en su preparación antes de incorporarse a una familia. Por este motivo, la entidad solicita la implicación de vecinos y vecinas que puedan dedicar parte de su tiempo a interactuar con los animales y favorecer su bienestar.
La asociación también anima a las personas interesadas en adoptar a informarse sobre las condiciones y requisitos necesarios para ofrecer un hogar permanente a alguno de los gatos. ACFE destaca la importancia de la participación ciudadana para responder a esta necesidad urgente y mejorar las perspectivas de futuro de los animales acogidos.
Las personas interesadas en colaborar como voluntarias o en iniciar un proceso de adopción pueden ponerse en contacto con la Associació de Colònies Felines d'Eivissa para recibir más información.
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