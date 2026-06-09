Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoriaSucesos en IbizaEclipse de solObituario: Pilar Castelló
instagramlinkedin

Consumo

Ya están activos los Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

La campaña del Govern permite acceder a diez bonos de 10 euros para compras de producto agrícola balear en establecimientos adheridos hasta el 7 de agosto

Imagen del bono que fomenta el producto local.

Imagen del bono que fomenta el producto local. / CAIB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jessica Merodio

Carolina Avilar

Ibiza

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha activado los Bonos de Producto Local, una campaña que busca incentivar la compra de producto agrícola balear y apoyar de forma directa al sector primario local. 

La iniciativa pone a disposición de los consumidores 90.925 bonos de 10 euros. Cada beneficiario puede acceder a un máximo de 100 euros, repartidos en 10 bonos, que se pueden utilizar aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los establecimientos adheridos a esta iniciativa.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet en la presentación de presentación de los Bonos de Producto Local en la Cooperativa Agro-Eivissa

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet en la presentación de presentación de los Bonos de Producto Local en la Cooperativa Agro-Eivissa / CAIB

Para acceder a este beneficio, los consumidores deben inscribirse en el sitio web bonsproductelocal.com, donde también pueden consultar detalles sobre los productores y establecimientos participantes. Estos bonos pueden canjearse hasta el 7 de agosto.  

Respecto a la edición anterior, la campaña crece y alcanza los 139 establecimientos adheridos, 39 más que el año pasado, y 120 productores participantes, 33 más que en 2025. 

Noticias relacionadas y más

En las Pitiusas, los establecimientos adheridos son siete, seis en Ibiza y uno en Formentera: Cooperativa Agroeivissa, finca ecológica Can Puvil, Can Tieta, Can Zol, Cooperativa Ramadera Eivissenca y Juntos Farm en Ibiza; y la Cooperativa del Camp de Formentera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  2. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  3. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  7. Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza
  8. Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina

Ya están activos los Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

Ya están activos los Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

El último 'balconing' de Ibiza y los altercados en Sant Antoni enfrentan a PP y PSOE en el Parlament

El último 'balconing' de Ibiza y los altercados en Sant Antoni enfrentan a PP y PSOE en el Parlament

El museo online Kairoi Art inaugura una exposición homenaje a Chico Prats por el Día Internacional de los Museos

Aprobada una moción del senador por Ibiza y Formentera para "priorizar la aviación comercial" frente a los 'jets' privados

Aprobada una moción del senador por Ibiza y Formentera para "priorizar la aviación comercial" frente a los 'jets' privados

¿Es difícil hacer amigos en Ibiza? El grupo de WhatsApp que reúne a personas de todo el mundo

¿Es difícil hacer amigos en Ibiza? El grupo de WhatsApp que reúne a personas de todo el mundo

Casi un millón de euros en bonos para impulsar el consumo del producto local

Casi un millón de euros en bonos para impulsar el consumo del producto local

El salario bruto íntegro de más de 15 años: el dinero que hace falta para comprar una vivienda en Ibiza

El salario bruto íntegro de más de 15 años: el dinero que hace falta para comprar una vivienda en Ibiza

Alquilar en Ibiza: sólo hay siete habitaciones por menos de mil euros al mes en toda la isla

Alquilar en Ibiza: sólo hay siete habitaciones por menos de mil euros al mes en toda la isla
Tracking Pixel Contents