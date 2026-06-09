Ya están activos los Bonos de Producto Local: así puedes ahorrar hasta 100 euros en Ibiza y Formentera

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha activado los Bonos de Producto Local, una campaña que busca incentivar la compra de producto agrícola balear y apoyar de forma directa al sector primario local.

La iniciativa pone a disposición de los consumidores 90.925 bonos de 10 euros. Cada beneficiario puede acceder a un máximo de 100 euros, repartidos en 10 bonos, que se pueden utilizar aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los establecimientos adheridos a esta iniciativa.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet en la presentación de presentación de los Bonos de Producto Local en la Cooperativa Agro-Eivissa / CAIB

Para acceder a este beneficio, los consumidores deben inscribirse en el sitio web bonsproductelocal.com, donde también pueden consultar detalles sobre los productores y establecimientos participantes. Estos bonos pueden canjearse hasta el 7 de agosto.

Respecto a la edición anterior, la campaña crece y alcanza los 139 establecimientos adheridos, 39 más que el año pasado, y 120 productores participantes, 33 más que en 2025.

En las Pitiusas, los establecimientos adheridos son siete, seis en Ibiza y uno en Formentera: Cooperativa Agroeivissa, finca ecológica Can Puvil, Can Tieta, Can Zol, Cooperativa Ramadera Eivissenca y Juntos Farm en Ibiza; y la Cooperativa del Camp de Formentera.