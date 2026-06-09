El último 'balconing' de Ibiza y los altercados en Sant Antoni enfrentan a PP y PSOE en el Parlament

El último caso de balconing registrado en Ibiza y los recientes altercados protagonizados por turistas en Sant Antoni volvieron este martes al centro del debate político en el Parlament balear, donde PSOE y PP cruzaron acusaciones sobre la gestión del turismo de excesos y las medidas para combatirlo.

El enfrentamiento se produjo durante una pregunta del diputado socialista de Ibiza Marco Antonio Guerrero al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, a quien reprochó que el Govern del PP haya debilitado las herramientas normativas destinadas a frenar este tipo de comportamientos.

Guerrero recordó que en las últimas horas se ha producido un nuevo caso de balconing en la isla y deseó una pronta recuperación al hombre, que resultó herido grave al caer desde un séptimo piso en el edificio Tánit de Sant Antoni. Para el diputado socialista, estos sucesos son consecuencia de un modelo turístico que, según afirmó, el Partido Popular continúa favoreciendo.

Además, hizo referencia a la multitudinaria pelea ocurrida hace unos días en Sant Antoni, en la zona donde se encuentra el mural de Okuda, unas imágenes que calificó como "la metáfora perfecta" del modelo turístico que, a su juicio, impulsa el PP. "Le dije que aquella era la realidad de mi pueblo y no la que vio usted el día de la inauguración de aquel grafiti", señaló dirigiéndose al conseller.

Durante su intervención, Guerrero acusó al Govern de haber reducido las zonas de aplicación del decreto contra el turismo de excesos, rebajado la normativa contra las fiestas ilegales y permitido que embarcaciones destinadas a actividades festivas operen cerca de la costa. También criticó que se permita la venta de alcohol las 24 horas del día.

"Ustedes están fomentando este turismo de excesos y, como siempre, las consecuencias las pagan los de siempre, los residentes", aseguró el diputado socialista, quien defendió que la transformación del modelo turístico requiere "decisiones políticas valientes" y no únicamente un refuerzo policial.

Bauzá defiende el decreto

Por su parte, el conseller de Turismo rechazó las críticas y defendió los resultados del decreto contra el turismo de excesos impulsado por el Govern, cuya modificación, según explicó, ha permitido a los ayuntamientos disponer de herramientas como la posibilidad de rezonificar determinadas áreas, aunque precisó que este mecanismo no se aplicó en el caso de Sant Antoni.

Bauzá repasó las medidas incluidas en la normativa y las actuaciones desarrolladas en el municipio para reforzar la seguridad durante la temporada turística. Según sostuvo, estas acciones son consecuencia de la modificación del decreto y forman parte de la estrategia del Govern para avanzar hacia un turismo más responsable.