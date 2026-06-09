Obras
Atención conductores de Ibiza: esta calle de Santa Eulària permanecerá cerrada por obras
Los trabajos buscan reforzar la seguridad, implican el fresado y la reposición del asfalto y acabarán este jueves
El Ayuntamiento de Santa Eulària iniciará este miércoles las obras de mejora del firme en el tramo de entrada de la calle Sant Jaume, entre el acceso al núcleo urbano y la calle Joan Tur Tur.
Los trabajos incluirán el fresado del pavimento actual, la reposición del asfalto en las zonas más deterioradas y la aplicación de una nueva capa de rodadura. Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad y aumentar la comodidad de la circulación en esta vía.
Las obras tendrán una duración de dos días y concluirán este jueves. Durante este periodo, el Ayuntamiento cortará temporalmente el tráfico de entrada por la calle Sant Jaume. Para garantizar el acceso al casco urbano, el Consistorio habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la calle Margarita Ankermann.
El Ayuntamiento agradece la comprensión de vecinos y conductores ante las posibles molestias derivadas de estos trabajos de mejora.
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