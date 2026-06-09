"Priorizar la aviación comercial" frente a los 'jets' privados: aprobada una moción del senador de Ibiza y Formentera

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha aprobado una moción presentada por el senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, para implementar todas las medidas necesarias, tanto a escala estatal como en el ámbito de la Unión Europea, con el objetivo de que el combustible de las aeronaves privadas, los concidos como jets, tribute de la misma manera que el resto de combustibles de uso privado. La propuesta también contempla "priorizar la aviación comercial" frente a estos vuelos privados, especialmente en la organización de los slots y otros condicionantes aeroportuarios.

Ferrer defendió estas medidas para limitar "la forma de transporte más contaminante, la que consume más energía y la menos equitativa en términos de pasajeros por kilómetro", además de ser, según afirmó, "un sector privilegiado en el que se manifiestan las desigualdades sociales de manera más evidente". El senador recordó que el aeropuerto de Ibiza es el que soporta más tráfico de jets privados del Estado, por encima de Barcelona y Madrid, y el octavo con mayor tráfico de toda Europa.

14 veces más emisiones que un vuelo comercial

"Es cierto que las emisiones totales de la aviación privada solo representan entre el 2% y el 4% de las emisiones globales del sector, en el periodo 2012-2023, pero estas aeronaves emiten a la atmósfera una media de dos toneladas de CO₂ por hora, es decir, 14 veces más que las emisiones de un vuelo comercial estándar o 50 veces más que las del transporte ferroviario", explicó Ferrer.

En la Unión Europea, el combustible de aviación, el queroseno, utilizado en vuelos internacionales está generalmente exento de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos debido a acuerdos internacionales históricos. En los últimos años, según recoge la moción, ha habido un debate creciente sobre la conveniencia de mantener estas exenciones, especialmente para los jets privados, dado su elevado impacto ambiental por pasajero.

El cantamiento global y el cambio climático

El representante de las Pitiusas en la Cámara Alta recordó también que el calentamiento global y el cambio climático están teniendo consecuencias especialmente graves en las islas. En este sentido, citó las danas de la pasada otoño y las sucesivas olas de calor vividas durante los últimos veranos.

Según Greenpeace, en un informe de 2024 que hace referencia a un estudio del Centro Oceanográfico de Baleares, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, la superficie total de la isla de Formentera podría quedar muy reducida debido al impacto del cambio climático, así como la de otras zonas del archipiélago pitiuso y balear. La moción presentada por Ferrer fue aprobada con los votos a favor de Esquerra Confederal y el PNB, y la abstención del PSOE y el PP.