Un altercado con un pasajero retrasa un vuelo de Nápoles a Ibiza

Un pasajero de un vuelo de easyJet entre Nápoles e Ibiza ha denunciado en redes sociales la situación que vivieron los viajeros después de que un incidente obligara al avión a regresar a la puerta de embarque cuando se preparaba para despegar.

Según relató Bjorn Niclas en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el vuelo EJU4205 inició las maniobras de salida cerca de las 18 horas, cuando la tripulación detectó un problema relacionado con el comportamiento de un viajero. El avión dio media vuelta en la pista y regresó a la terminal para solicitar la intervención de las autoridades.

El vuelo retrasado entre Nápoles e Ibiza. / Google

El pasajero aseguró que agentes de policía accedieron al interior del avión y mantuvieron una conversación con la persona implicada durante aproximadamente una hora. Sin embargo, según su versión, no lograron que abandonara la aeronave, lo que provocó una situación de tensión entre los viajeros.

"Ahora todos tienen que salir del avión porque la policía del aeropuerto no puede manejar la situación y sacar a un pasajero grosero. Reembólsenme, por favor. Qué vergüenza", escribió Niclas en la publicación dirigida a la aerolínea.

Tras las quejas de varios pasajeros, easyJet confirmó el incidente a través de un comunicado difundido por su centro de operaciones. "Lamentamos que su avión haya regresado a la puerta de embarque. Esto se debe a un incidente con un pasajero. Su seguridad y la de nuestra tripulación son nuestra máxima prioridad y le agradecemos su paciencia", señaló la compañía.