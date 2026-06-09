Alquilar en Ibiza: sólo hay siete habitaciones por menos de mil euros al mes en toda la isla

Que Ibiza vive una de las peores crisis de vivienda en su historia ya no es novedad, pero los datos concretos que se obtienen a la hora de buscar un sitio donde vivir no dejan de sorprender.

La aplicación elegida en este caso es Idealista, pero la realidad no cambia aunque cambiemos de plataforma. Tampoco sirve, por ejemplo, dejar de lado pretensiones relacionadas con la zona en la que elegimos vivir.

Si en este momento buscamos habitaciones en alquiler por menos de mil euros al mes, Idealista ofrece siete opciones en toda la isla. Solo siete.

Las siete opciones de habitaciones que muestra Idealista por menos de mil euros al mes. / Idealista.com

La más económica está en el centro de Ibiza, cuesta 500 euros y estará disponible en julio, pero con restricciones de edad: solo aceptan inquilinos de entre 26 y 33 años. En esta misma zona únicamente quedan dos opciones más, una por 580 y otra por 590 euros al mes.

Luego, por 560 euros mensuales se puede tener una cama y un armario en Sant Antoni, porque a juzgar por las imágenes que aparecen en la publicación, dentro de esa habitación no queda sitio para nada más.

Si elegimos vivir en medio de la naturaleza, podemos alquilar la habitación que se ofrece en una casa de Siesta, en Santa Eulària. Por 700 euros mensuales tendremos nuestro espacio en una agradable vivienda que compartiremos con otras dos personas y sus mascotas.

Ya en la zona de ses Figueretes - Platja d'en Bossa los precios ascienden por encima de los 700 euros: por 725 y a partir de julio se puede compartir piso con otras tres chicas que buscan "buena compañía y muchas risas". Si contamos con 825 euros mensuales podremos acceder a una habitación en un edificio que tiene piscina y refrescarnos con un chapuzón después de pagar el alquiler.

Por supuesto, para acceder a cualquiera de estas viviendas se debe abonar también un mes de fianza -como mínimo- y no todas incluyen los servicios (luz, agua, gas...) en el valor del alquiler mensual.