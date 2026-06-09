Alarma por un incendio junto a una conocida playa de Ibiza

Los bomberos de Ibiza están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado este martes por la mañana en el municipio de Sant Josep, en una zona cercana a Cala Tarida.

En torno a la una de la tarde, ha comenzado el fuego en un almacén de un beach club de otra playa de Ibiza. El humo negro podía verse desde las embarcaciones y los tripulantes de estos barcos han sido los primeros en ver el humo. Por el momento se desconoce la gravedad del suceso y si, además de los daños materiales, ha provocado heridos.