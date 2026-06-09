Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoriaSucesos en IbizaEclipse de solObituario: Pilar Castelló
instagramlinkedin

Sucesos

Alarma por un incendio junto a una conocida playa de Ibiza

Los bomberos ya están trabajando en la zona para sofocar el fuego

Incendio cerca de Cala Tarida.

Incendio cerca de Cala Tarida. / MC Molina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Los bomberos de Ibiza están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado este martes por la mañana en el municipio de Sant Josep, en una zona cercana a Cala Tarida.

En torno a la una de la tarde, ha comenzado el fuego en un almacén de un beach club de otra playa de Ibiza. El humo negro podía verse desde las embarcaciones y los tripulantes de estos barcos han sido los primeros en ver el humo. Por el momento se desconoce la gravedad del suceso y si, además de los daños materiales, ha provocado heridos.

El humo negro, visto desde el mar.

El humo negro, visto desde el mar. / MC Molina

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  2. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  3. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  7. Arranca la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: estas son las películas que podrás ver en Ibiza
  8. Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina

Alarma por un incendio junto a una conocida playa de Ibiza

Alarma por un incendio junto a una conocida playa de Ibiza

Más actividades y mejor difusión, las mejoras que proponen los alumnos de Ibiza al programa de 'Patis Oberts' de Sant Josep

Más actividades y mejor difusión, las mejoras que proponen los alumnos de Ibiza al programa de 'Patis Oberts' de Sant Josep

Vicent Ribas, obispo de Ibiza, se prepara para ver al Papa: "Dejarse tocar por el pueblo llega al corazón de muchas personas"

Vicent Ribas, obispo de Ibiza, se prepara para ver al Papa: "Dejarse tocar por el pueblo llega al corazón de muchas personas"

Condenado a 61 años un informático de Ibiza por abuso sexual, pornografía infantil y copiar cientos de imágenes íntimas de clientes

Condenado a 61 años un informático de Ibiza por abuso sexual, pornografía infantil y copiar cientos de imágenes íntimas de clientes

Un grupo de amigos desvela cuánto cuesta un viaje a Ibiza: de una fideuá frente al mar a dos noches en Pacha

Un grupo de amigos desvela cuánto cuesta un viaje a Ibiza: de una fideuá frente al mar a dos noches en Pacha

En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

El nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, entra en una fase clave para su futuro

El nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, entra en una fase clave para su futuro

Noches tropicales, calor africano y alguna tormenta sorpresa: así viene el verano en Ibiza y Formentera

Noches tropicales, calor africano y alguna tormenta sorpresa: así viene el verano en Ibiza y Formentera
Tracking Pixel Contents