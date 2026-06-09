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Más actividades y mejor difusión, las mejoras que proponen los alumnos de Ibiza al programa de 'Patis Oberts' de Sant Josep

El pleno infantil y juvenil ha servido para compartir los resultados de un análisis participativo sobre el funcionamiento de estos espacios abiertos fuera del horario lectivo

Los niños y jóvenes que participaron del pleno en Sant Josep.

Los niños y jóvenes que participaron del pleno en Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha celebrado una nueva sesión del pleno infantil y juvenil, en la que los concejales y concejalas han presentado las conclusiones del proceso participativo realizado por el alumnado de quinto y sexto de Primaria de todos los centros educativos del municipio, así como por los representantes de los institutos, para analizar el funcionamiento y las posibles mejoras del programa municipal de 'Patis Oberts'.

Los alumnos de Sant Josep avalan los Patis Oberts.

Los alumnos de Sant Josep avalan los Patis Oberts. / Ayuntamiento de Sant Josep

El pleno ha servido para poner en común el trabajo desarrollado en torno a esta iniciativa municipal, que promueve la apertura de los patios escolares fuera del horario lectivo como espacios seguros de convivencia, ocio y actividad educativa para niños y jóvenes.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha valorado positivamente el proceso participativo impulsado para conocer la opinión del alumnado sobre el programa. La encuesta, dirigida a la comunidad educativa del municipio, ha contado con la participación de 404 alumnos de nueve centros escolares.

Pleno Infantil y Juvenil de Sant Josep.

Pleno Infantil y Juvenil de Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

Según explica el Consistorio, esta participación ha permitido recoger una muestra representativa de opiniones, intereses y propuestas, aportando información para la mejora continua del proyecto. Los resultados de la encuesta reflejan una valoración globalmente positiva de los 'Patis Oberts' entre los participantes. Entre los aspectos mejor valorados figuran las actividades deportivas, el juego libre y la posibilidad de socializar con otros niños y jóvenes.

El proceso también ha permitido detectar aspectos susceptibles de mejora, entre ellos el refuerzo de la difusión del programa, la revisión de los horarios y la ampliación de la oferta de actividades, talleres y propuestas especiales.

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El Ayuntamiento ha informado de que la programación de los 'Patis Oberts' para el próximo curso escolar se diseñará teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en la encuesta. Según señala, el objetivo es consolidar el proyecto como un espacio de encuentro, convivencia y ocio saludable, además de seguir ampliando las oportunidades de participación de los niños y jóvenes del municipio.

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