El álbum
Acceso a la pasarela de Talamanca lleno de piedras rotas
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La pasarela de Talamanca fue reparada tras un intenso invierno que la dejó completamente destrozada. Sin embargo, el acceso al camino situado junto a la biblioteca es un peligro porque la roca se ha partido y hay numerosas piedras sueltas que pueden provocar un tropiezo. El asunto es todavía peor para carritos o sillas de ruedas.
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