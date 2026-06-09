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Acceso a la pasarela de Talamanca lleno de piedras rotas

Acceso a la pasarela de Talamanca lleno de piedras rotas | GUILLERMO SÁEZ

Acceso a la pasarela de Talamanca lleno de piedras rotas | GUILLERMO SÁEZ

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Redacción Ibiza

La pasarela de Talamanca fue reparada tras un intenso invierno que la dejó completamente destrozada. Sin embargo, el acceso al camino situado junto a la biblioteca es un peligro porque la roca se ha partido y hay numerosas piedras sueltas que pueden provocar un tropiezo. El asunto es todavía peor para carritos o sillas de ruedas.

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