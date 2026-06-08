Loreto Mayol, sobre la zona azul de pago durante la noche en algunas zonas de Ibiza: “¡Un atraco!”

La zona azul de algunas calles de Ibiza parece dispuesta a apuntarse a la vida nocturna. Y eso, a juzgar por las respuestas de los lectores de Diario de Ibiza en Facebook, no ha sentado precisamente como una copa gratis. La pregunta era clara: ¿Qué les parece que el Ayuntamiento de Ibiza quiera cobrar también la zona azul durante la noche en algunas zonas? Las respuestas, también: entre el cabreo, la ironía y el “ya basta”, el parquímetro nocturno no ha encontrado demasiados fans.

Sebastián Pietrantoni abre la puerta al sarcasmo con una propuesta de ampliación del modelo: “Y si hacemos una zona azul en la acera (si pisas, pagas) o en la playa (si te tumbas, pagas)....”. Vicente Calbet Cuevas también tira de brocha gorda y resume la sensación de invasión azul con una frase: “Que pinten el asfalto de azul directamente”.

Entre el "atraco" y el "robo"

La palabra más repetida, con distintas intensidades y signos de exclamación, es “robo”. Así lo definen Loreto Mayol —“Un atraco...!”— y Noemí Elizabeth Martínez Martínez y Valentina Matei que lo califican de "robo". En mayúscula, incluso, lo pone esta última. María José Vela Alguacil se pregunta por quienes trabajan de noche o tienen que cuidar de un familiar: “¿Y qué pretenden? ¿Que el que trabaja por la noche, si aparca en zona azul, se la pase pagando?”.

También hay quien ve en la medida simplemente las ganas del Ayuntamiento de llenar bien las arcas municipales. Marilina Serra Cardona lo resume así: “Afán recaudatorio”. José Torres Serra amplía el diagnóstico: “Una vergüenza, afan recaudatorio del Ayuntamiento. La zona azul era para facilitar aparcamientos en zonas comerciales. Ahora se extiende al paseo marítimo incluso en horario nocturno”. Roque López Morcillo coincide en el fondo y recuerda que “la zona azul se creó como zona disuasoria” y que los gobiernos de Vila la han conservado “por afán recaudatorio”.

Antonia Planells: “Nos van a cobrar, hasta para respirar..”

El cansancio fiscal también sale a relucir. Antonia Planells Guasch ironiza: “Nos van a cobrar, hasta para respirar..”. Nieves Marí Marí va en la misma línea: “Me parece una barbarie, pronto tendremos que pagar por respirar”. Y José Antonio Comins lanza la pregunta definitiva: “¿Para cuando en Vila cobrar por respirar?”.

La noche, precisamente, es uno de los puntos que más chirría. Vicente Frutos se pregunta: “Los trabajadores de la zona azul, ¿trabajarán de noche?”. Laura Fons Lillo lo vive casi como una persecución al descanso: “Ni para descansar dejan de dar por saco...increíble”. Silvina Moretti lo deja claro: “Una locura cobrar por la noche, ya basta!!!”.

No todos están en contra: Rosines Biesdorf considera que es positivo para los residentes

No todos, eso sí, están en contra. Rosines Biesdorf ve la medida con buenos ojos: “Me parece perfecto!! Así los residentes pagando 75 euros anuales tienen más oportunidad de encontrar un parking libre!!”. Juan Carlos Sosa incluso iría más allá: “Deberían cobrar 24 horas, quienes residimos en la isla NO podemos aparcar nunca..”. En el otro extremo, Amparo Ramos Calatrava acepta la idea solo con una condición: “Sí mientras se las cobre a los turistas, a los que somos de la isla no”.

Algunos comentarios van bien cargados de munición. José Luis Torres Palau avisa con humor rural: “Que es pagesos mirarem de no abaixar a Vila”. Juan V Cardona reclama “Más aparcamiento y no menos” y añade: “No hay tasa más injusta que pagar por aparcar en la calle”. Jose M. Prats Ferrer critica que no se respete el espíritu de la zona azul: “Que hi hagi rotació pels cotxes de no residents a la zona i facilitar l’aparcament per anar a comprar o fer altres gestions”.

La indignación, en cualquier caso, domina el paisaje. Dolores Guillen Correa grita “VERGONZOSO”. Toni Torres Torres habla de “vergüenza pura y dura”. Eva Martín Barcelona lo califica de “burrada...”. Victor Hernán Olivera Ojeda lo resume con pocas palabras: “Horrible, un despropósito e innecesario”. Y Carmen Costa lo lleva al terreno castizo: “Nos quitan el pellejo en vivo”.

Por las respuestas de los lectores parece que lo de poner el parquímetro a hacer horas extra por la noche ha tocado una fibra sensible: You Barreiros: “Pero, ¿esto qué es? ¡Ya está bien!”.