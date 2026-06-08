Los tribunales zanjan una pelea entre dos artesanos de un mercadillo de Ibiza por el conflicto entre Israel y Palestina

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dado un vuelco judicial a un polémico altercado ocurrido en agosto de 2024 en el mercadillo de Las Dalias. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los artesanos implicados y ha revocado por completo la condena de 180 euros de multa que se le había impuesto en primera instancia por un delito leve de maltrato de obra. De este modo, la justicia desmonta la tesis de la "agresión mutua" y deja como único condenado al otro artesano, un hombre de origen argentino que inició la trifulca tras una discusión política sobre la guerra entre Israel y Palestina.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del 12 de agosto de 2024 en el recinto de Sant Carles. La mecha se encendió cuando el artesano ahora absuelto cuestionó las acciones del ejército israelí en Gaza al ver que su compañero de mesa portaba una estrella de David en el pecho. Según recoge la nueva sentencia, el vendedor de origen argentino se alteró notablemente, comenzó a gritar a viva voz llamándole "racista" y, acto seguido, se abalanzó sobre él, cogiéndole por el cuello y propinándole varios golpes en la cabeza.

Sin pruebas del supuesto bofetón

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza había dictado una primera sentencia salomónica en la que condenaba a ambos trabajadores por igual. Aquel fallo dio credibilidad a la versión del artesano con la estrella tatuada, quien afirmaba haber recibido un bofetón inicial que le hizo perder las gafas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado ahora que no existe "prueba de cargo suficiente" que desvirtúe la presunción de inocencia del recurrente.

El tribunal censura con dureza la resolución de la magistrada de Ibiza por una flagrante "falta de motivación". Señala que la jueza de instancia asumió de forma arbitraria una parte del testimonio del denunciante y descartó otra sin ofrecer explicaciones lógicas. Los magistrados de la Audiencia subrayan que "tampoco ha quedado acreditado que el recurrente propinase una bofetada", por lo que su libre absolución era la única salida respetuosa con sus derechos fundamentales.

El proceso judicial también ha servido para desestimar las reclamaciones del denunciante con el tatuaje de la polémica, que pretendía elevar el caso a un delito de lesiones y alegaba sufrir secuelas psicológicas y una grave cervicalgia debida a la agresión. Los informes del médico forense aportados a la causa determinaron de forma nítida que los dolores que presentaba correspondían en realidad a una patología degenerativa anterior a los hechos.

Absuelto del delito de amenazas

Asimismo, la Audiencia ha confirmado la absolución respecto al delito leve de amenazas. Aunque el artesano absuelto sostuvo que hasta tres testigos habían escuchado al agresor decir "te voy a matar" durante la riña, el tribunal considera que los argumentos de la jueza de Ibiza para restarles veracidad, debido a contradicciones con lo declarado ante la Guardia Civil, no resultan ilógicos ni arbitrarios, por lo que este pronunciamiento se mantiene firme.

El altercado conllevó en su momento la intervención inmediata de la dirección de Las Dalias, que decretó la expulsión cautelar de ambos vendedores. A los pocos días del incidente, antes de terminar agosto de 2024, la dirección del mercadillo permitió al artesano agredido volver a montar su puesto. Por el contrario, al otro artesano se le mantuvo el veto de retorno de forma indefinida hasta la celebración del juicio.

El recurso de apelación también desestima una petición de indemnización por daños y perjuicios de lucro cesante solicitada por el artesano absuelto, al entender que la vía utilizada para intentar demostrar las pérdidas económicas por los días que estuvo sin actividad comercial no fue la correcta formalmente. Con esta sentencia, el caso queda cerrado de forma definitiva.