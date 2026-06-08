Tres psicólogos sanitarios atenderán a los colegios de Primaria de Ibiza y Formentera

La conselleria de Educación extenderá a partir del próximo curso la incorporación de psicólogos generales sanitarios a los centros de educación primaria de Baleares. En el caso de Ibiza y Formentera, el nuevo equipo contará con tres profesionales que darán cobertura a los colegios sostenidos con fondos públicos de las Pitiüses.

El conseller de Educació, Antoni Vera, ha anunciado esta ampliación durante la última reunión del curso 2025-2026 con los psicólogos generales sanitarios que ya trabajan en el ámbito educativo. El servicio, que hasta ahora se había implantado en secundaria, se extenderá ahora a primaria mediante la creación de un equipo específico para atender a más de 300 centros públicos y concertados de Baleares.

En total, el nuevo equipo estará formado por 11 profesionales: seis en Mallorca, dos en Menorca y tres en las Pitiusas. El servicio funcionará a demanda de los centros educativos y permitirá intervenir de forma ágil ante las necesidades concretas del alumnado.

Prevención, apoyo y asesoramiento especializado

Los psicólogos centrarán su labor principalmente en la prevención, el apoyo a los centros y el asesoramiento especializado. También podrán intervenir de manera individual en casos que, por su complejidad o especificidad, no puedan ser atendidos por otros servicios. Estas situaciones serán valoradas previamente y derivadas a través del Institut per a la Convivència Escolar, Convivèxit.

Antoni Vera y Neus Riera, a la izquierda. / CAIB

La conselleria destaca que la incorporación de esta figura en los centros de secundaria durante el curso 2024-2025 ha permitido avanzar en la detección precoz de dificultades emocionales y ofrecer una respuesta más rápida ante situaciones de vulnerabilidad. Antoni Vera ha defendido que la presencia de psicólogos en los centros educativos ha supuesto "un paso clave" para reforzar la salud emocional de los menores.

5.851 intervenciones

Actualmente, el servicio de psicólogos generales sanitarios cuenta con 79 profesionales que dan apoyo tanto a centros públicos como concertados de Baleares. Durante el curso 2024-2025, estos profesionales realizaron 5.851 intervenciones individuales, de las que 3.519 fueron con alumnado y 814 con familias. La edad media de las personas atendidas fue de 14 años, con una mayor concentración de casos en segundo de ESO.

Según la memoria del servicio, cerca del 76% de los casos experimentaron una evolución favorable tras la intervención. Las familias valoraron la atención recibida con una puntuación media de 4,2 sobre 5. Las principales demandas estuvieron relacionadas con ansiedad, dificultades familiares y problemas de relación.

Educació sostiene que estos resultados avalan la ampliación del servicio a Primaria, con el objetivo de reforzar la atención preventiva y dar una respuesta más cercana a las necesidades reales de la comunidad educativa.