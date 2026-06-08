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Toni Coronado, batería de Ibiza, en 'Els40 Pop Cornellà': "Hay que dar más visibilidad a músicos locales que participamos en producciones de este nivel"

El músico ibicenco acompañó a varios artistas populares en el concierto multitudinario de las fiestas del Corpus, repitiendo experiencia tras su participación el año anterior

El batería en uno de los conciertos de este fin de semana.

El batería en uno de los conciertos de este fin de semana. / Toni Coronado

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Redacción Digital

Ibiza

El batería ibicenco Toni Coronado, de Sant Jordi, participó este domingo en el concierto 'Els40 Pop Cornellà', una de las citas musicales más multitudinarias de las fiestas del Corpus de Cornellà. El evento, organizado por LOS40 y presentado por Tony Aguilar, reunió a miles de asistentes en una jornada marcada por la música en directo según ha señalado el artista.

Sobre el escenario actuaron algunos de los artistas más populares del momento, como Álvaro de Luna, Ruslana, Naiara, Miki Núñez, Chiara Oliver, Daniela Blasco o Lucía de la Puerta. Coronado formó parte del equipo musical encargado de acompañar a varios de los intérpretes durante el concierto.

El músico ibicenco ya conoce bien este tipo de producciones. De hecho, esta ha sido su segunda participación consecutiva en 'Els40 Pop Cornellà'. Durante el último año también formó parte de la gira LOS40 Live Summer, que recorrió diferentes ciudades españolas, y subió al escenario en la gala de premios La Nit d’Els40.

El artista ha señalado que estas oportunidades son esenciales para "dar visibilidad a músicos locales que estamos trabajando en producciones de este nivel fuera de la isla, así como en la actividad musical que seguimos desarrollando tanto en Ibiza como fuera".

Además de su faceta como intérprete, Coronado compagina la música con la docencia. En lo que va de 2026 ya ha actuado en ciudades como Valencia, Barcelona e Ibiza, manteniendo una agenda que continúa sumando nuevos compromisos.

Entre sus próximas actuaciones destacan el concierto del 14 de junio en Es Claustre, donde compartirá escenario con Jordi Serra & The Band, y una actuación prevista para la noche de San Juan que todavía no se ha anunciado oficialmente. A ello se suma su concierto del 21 de junio en la sala VOL de Barcelona junto a la banda ibicenca Ultraghosts.

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Con nuevos proyectos en marcha y varias actuaciones confirmadas para las próximas semanas, Toni Coronado siguirá reforzando su presencia en algunos de los principales escenarios y eventos musicales del país.

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