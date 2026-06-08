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Fiestas del Carmen en Ibiza: teatro de piratas, misa y procesión por mar en Portinatx

El embarque de la imagen desde s'Arenal Gros volverá a ser uno de los momentos más simbólicos de la celebración

Imagen de archivo de un momento del porteo de la Virgen del Carmen.

Imagen de archivo de un momento del porteo de la Virgen del Carmen. / DI

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Redacción Digital

Ibiza

Portinatx celebrará durante este mes de julio sus fiestas patronales en honor a Nuestra Virgen del Carmen con un programa de actividades que combina actos culturales, tradición religiosa y la tradicional procesión marinera, dirigido a vecinos, familias y visitantes.

La programación comenzará el jueves 16 de julio a las 19 horas con la representación teatral familiar 'Anakrónica, la història dels pirates', que se desarrollará en la playa s'Arenal Petit. La propuesta está vinculada a la historia y al imaginario marinero de la isla.

Portinatx celebra sus fiestas patronales 2026

Portinatx celebra sus fiestas patronales 2026 / Ayuntamiento de Sant Joan

Los actos centrales de las fiestas tendrán lugar el domingo 19 de julio. A las 19 horas se celebrará la Santa Misa, cantada por el Coro de Sant Joan en la Capilla de Portinatx. A continuación, a las 19.30 horas, se llevará a cabo la imposición de escapularios.

A las 19.45 horas comenzará un pasacalles a cargo de la banda Esencia, que acompañará la salida de la Virgen en procesión. Posteriormente, a las 20 horas, tendrá lugar el embarque de la imagen en la tradicional procesión marinera desde el muelle de s'Arenal Gros, situado bajo el restaurante Jardín del Mar.

La celebración continuará a las 20.45 horas con el desembarco de la Virgen y la procesión hasta la Capilla. Allí se ofrecerá una merienda a los asistentes por cortesía del Ayuntamiento de Sant Joan. La jornada concluirá a las 21 horas con una actuación de baile típico folclórico a cargo de Sa Colla de Labritja frente a la Capilla.

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Sant Joan invita a vecinos y visitantes a participar en estas fiestas y a disfrutar de una programación que, según destaca en su comunicado, mantiene viva la tradición marinera de Portinatx.

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