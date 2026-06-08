Fiestas en Ibiza
Fiestas del Carmen en Ibiza: teatro de piratas, misa y procesión por mar en Portinatx
El embarque de la imagen desde s'Arenal Gros volverá a ser uno de los momentos más simbólicos de la celebración
Portinatx celebrará durante este mes de julio sus fiestas patronales en honor a Nuestra Virgen del Carmen con un programa de actividades que combina actos culturales, tradición religiosa y la tradicional procesión marinera, dirigido a vecinos, familias y visitantes.
La programación comenzará el jueves 16 de julio a las 19 horas con la representación teatral familiar 'Anakrónica, la història dels pirates', que se desarrollará en la playa s'Arenal Petit. La propuesta está vinculada a la historia y al imaginario marinero de la isla.
Los actos centrales de las fiestas tendrán lugar el domingo 19 de julio. A las 19 horas se celebrará la Santa Misa, cantada por el Coro de Sant Joan en la Capilla de Portinatx. A continuación, a las 19.30 horas, se llevará a cabo la imposición de escapularios.
A las 19.45 horas comenzará un pasacalles a cargo de la banda Esencia, que acompañará la salida de la Virgen en procesión. Posteriormente, a las 20 horas, tendrá lugar el embarque de la imagen en la tradicional procesión marinera desde el muelle de s'Arenal Gros, situado bajo el restaurante Jardín del Mar.
La celebración continuará a las 20.45 horas con el desembarco de la Virgen y la procesión hasta la Capilla. Allí se ofrecerá una merienda a los asistentes por cortesía del Ayuntamiento de Sant Joan. La jornada concluirá a las 21 horas con una actuación de baile típico folclórico a cargo de Sa Colla de Labritja frente a la Capilla.
Sant Joan invita a vecinos y visitantes a participar en estas fiestas y a disfrutar de una programación que, según destaca en su comunicado, mantiene viva la tradición marinera de Portinatx.
Suscríbete para seguir leyendo
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
- Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
- Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària
- Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza