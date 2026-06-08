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Actividades de verano en Ibiza: Santa Eulària abre las inscripciones para sus talleres musicales

La Escola Municipal de Música ofrece propuestas para bebés, niños, jóvenes y adultos durante el mes de julio

Un nuevo taller de conjunto vocal entre las novedades

Concierto de la Escola de Música de Santa Eulària.

Concierto de la Escola de Música de Santa Eulària. / A.S.E.

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Redacción Digital

Ibiza

La música volverá a sonar este verano en Santa Eulària con una nueva programación de talleres para todas las edades. La Escola Municipal de Música ha abierto este lunes, 8 de junio, el plazo de inscripción para sus cursos de verano 2026, una propuesta formativa que combina iniciación musical, práctica colectiva y creatividad durante el mes de julio. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 19 de junio a través de la página web de la escuela de música.

Entre los talleres programados del 1 al 16 de julio figura 'Musi Baby', dirigido a niños y niñas de 0 a 4 años. Las sesiones se celebrarán los martes y jueves, de 17 a 18 horas. También se ofrecerá el curso 'Música i moviment', pensado para menores de entre 5 y 7 años, que tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18 a 19 horas. Esta actividad permitirá a los participantes iniciarse en el ritmo, la expresión corporal y las nociones musicales básicas de una forma lúdica y participativa.

La principal novedad de esta edición es el taller 'Conjunt vocal', dirigido al público adulto. Se celebrará los martes y jueves, de 19 a 20 horas, y ofrecerá un espacio para cantar en grupo, mejorar la técnica vocal, trabajar la respiración y la afinación, además de potenciar la expresión artística. El objetivo es crear un ambiente dinámico y cercano para disfrutar de la música de forma colectiva a través de la voz.

Alumnos en la entrada de la Escola de Música de Santa Eulària.

Alumnos en la entrada de la Escola de Música de Santa Eulària. / A.S.E.

Estos tres talleres tendrán un coste de 30 euros para alumnos oficiales, 40 euros para alumnos externos residentes y 50 euros para no residentes.

Banda Juvenil

Por otro lado, del 1 al 23 de julio se desarrollará el taller 'Banda Juvenil', destinada a estudiantes que hayan finalizado el segundo curso de instrumento. Las sesiones tendrán lugar de lunes a jueves, de 17.30 a 19 horas, y culminarán con un concierto de clausura el 23 de julio a las 20 horas en Ca n’Andreu des Trull, bajo la dirección invitada de Bartomeu Tur.

La escuela también volverá a ofrecer el taller de 'Producción musical', dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años interesados en la creación y edición musical digital. Esta actividad se celebrará de lunes a jueves, de 19 a 20 horas, y permitirá a los participantes iniciarse en herramientas y procesos vinculados a la producción musical contemporánea.

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En el caso de la 'Banda Juvenil' y 'Producción musical', los precios serán de 60 euros para alumnos oficiales, 80 euros para alumnos externos residentes y 100 euros para no residentes.

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