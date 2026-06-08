Música
Actividades de verano en Ibiza: Santa Eulària abre las inscripciones para sus talleres musicales
La Escola Municipal de Música ofrece propuestas para bebés, niños, jóvenes y adultos durante el mes de julio
Un nuevo taller de conjunto vocal entre las novedades
La música volverá a sonar este verano en Santa Eulària con una nueva programación de talleres para todas las edades. La Escola Municipal de Música ha abierto este lunes, 8 de junio, el plazo de inscripción para sus cursos de verano 2026, una propuesta formativa que combina iniciación musical, práctica colectiva y creatividad durante el mes de julio. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 19 de junio a través de la página web de la escuela de música.
Entre los talleres programados del 1 al 16 de julio figura 'Musi Baby', dirigido a niños y niñas de 0 a 4 años. Las sesiones se celebrarán los martes y jueves, de 17 a 18 horas. También se ofrecerá el curso 'Música i moviment', pensado para menores de entre 5 y 7 años, que tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18 a 19 horas. Esta actividad permitirá a los participantes iniciarse en el ritmo, la expresión corporal y las nociones musicales básicas de una forma lúdica y participativa.
La principal novedad de esta edición es el taller 'Conjunt vocal', dirigido al público adulto. Se celebrará los martes y jueves, de 19 a 20 horas, y ofrecerá un espacio para cantar en grupo, mejorar la técnica vocal, trabajar la respiración y la afinación, además de potenciar la expresión artística. El objetivo es crear un ambiente dinámico y cercano para disfrutar de la música de forma colectiva a través de la voz.
Estos tres talleres tendrán un coste de 30 euros para alumnos oficiales, 40 euros para alumnos externos residentes y 50 euros para no residentes.
Banda Juvenil
Por otro lado, del 1 al 23 de julio se desarrollará el taller 'Banda Juvenil', destinada a estudiantes que hayan finalizado el segundo curso de instrumento. Las sesiones tendrán lugar de lunes a jueves, de 17.30 a 19 horas, y culminarán con un concierto de clausura el 23 de julio a las 20 horas en Ca n’Andreu des Trull, bajo la dirección invitada de Bartomeu Tur.
La escuela también volverá a ofrecer el taller de 'Producción musical', dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años interesados en la creación y edición musical digital. Esta actividad se celebrará de lunes a jueves, de 19 a 20 horas, y permitirá a los participantes iniciarse en herramientas y procesos vinculados a la producción musical contemporánea.
En el caso de la 'Banda Juvenil' y 'Producción musical', los precios serán de 60 euros para alumnos oficiales, 80 euros para alumnos externos residentes y 100 euros para no residentes.
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