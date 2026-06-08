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La inesperada misión de los socorristas en una playa de Ibiza: escoltar durante dos horas a una familia de patos

La madre y sus cuatro crías estuvieron dos horas caminando por la arena ibicenca, vigiladas por el equipo de salvamento hasta que estuvieron a salvo

La familia de patos en Platja d'en Bossa

La familia de patos en Platja d'en Bossa / TikTok

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Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Una familia de patos protagonizó este sábado una de las imágenes más tiernas e inesperadas de la jornada en Platja d’en Bossa, en Ibiza. La escena, recogida en un vídeo publicado en TikTok, muestra a una mamá pato caminando por la playa acompañada de sus cuatro crías, mientras los socorristas las siguen de cerca para protegerlas.

Según se explica en la publicación, los animales estuvieron dos horas andando por la playa, escoltados por el equipo de socorrismo hasta que finalmente pudieron quedar a salvo. Las imágenes fueron grabadas en la parte final de Platja d’en Bossa, cerca de la Torre des Carregador, y rápidamente han llamado la atención por lo poco habitual de la situación.

En el vídeo se ve a la madre pato avanzando junto a los pequeños, sin perderlos de vista en ningún momento. Uno de los detalles más llamativos es cómo la mamá pato parece vigilar el movimiento de las olas para proteger a sus crías mientras caminan por la orilla.

Familia de patitos perdidos por la playa, Platja d’en Bossa, Eivissa… 2 horas andando por la playa, escoltados por los socorristas hasta que han estado a salvo”, señala el texto que acompaña al vídeo publicado en TikTok.

La escena dejó una imagen poco común en una de las playas más concurridas de la isla. Entre turistas, bañistas y personal de salvamento, la pequeña familia de patos avanzó por la arena hasta completar un recorrido que obligó a los socorristas a mantenerse pendientes de ellos durante buena parte de la mañana.

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El vídeo ha despertado numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la ternura de la situación.

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