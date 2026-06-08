Invasión de culebras
Sant Antoni entrega 75 trampas para frenar a las serpientes y defender la fauna autóctona de Ibiza
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha repartido 75 trampas para serpientes entre residentes del municipio en una actuación desarrollada en colaboración con el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib) y SOS Sargantanes.
La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la reducción y, en la medida de lo posible, a la erradicación de la presencia de serpientes en la isla, una especie invasora que supone un riesgo para la conservación de la fauna, la flora y los hábitats autóctonos. La medida está especialmente orientada a la protección de la sargantana pitiüsa, especie emblemática del ecosistema insular cuya supervivencia se ve amenazada por la presencia de estos reptiles.
La entrega de las trampas se ha realizado entre las 10.30 y las 13 horas en un estand habilitado ante la entrada del consistorio, dirigido a los residentes que las habían reservado previamente.
La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha destacado la importancia de la implicación ciudadana en la lucha contra las especies invasoras y ha agradecido la colaboración de los vecinos del municipio. "El Cofib realiza una gran labor a través de la red de trampas instaladas por toda la isla para controlar la población de serpientes. A este trabajo se suma la participación de los residentes, que resulta fundamental para avanzar en el control de esta especie invasora en nuestro entorno y contribuir a la protección de la sargantana”, ha señalado.
El Ayuntamiento ha recibido este material a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mediante el Cofib, que ha distribuido trampas a todos los municipios de la isla. En el caso de Sant Antoni, 50 trampas han sido aportadas por el propio Ayuntamiento y 25 por el Cofib.
Desde el consistorio recuerdan que esta iniciativa se ha llevado a cabo durante los últimos años "con una gran acogida por parte de la ciudadanía", reforzando así, según afirman, el compromiso municipal con la protección del entorno y de las especies autóctonas.
Suscríbete para seguir leyendo
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
- Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet
- Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària
- Sa Peixateria renace como revulsivo social y cultural del casco antiguo de Ibiza