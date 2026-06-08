«La sandía va este año como un tiro en Ibiza»

Antoni Tur, Securrat, calcula que «en 15 o 20 días se arrancarán las primeras sandías». A juicio del presidente de la Cooperativa Agroeivissa, «la sandía va con un tiro» este año: «La producción será buena, como la de patata y, ya veremos, la del melón. Pero sandía y patata vienen fuerte».

La de la patata «se ha disparado» gracias a las lluvias: «Y con las lluvias nos hemos animado. La patata es un cultivo que exige agua y los que hemos recuperado los pozos hemos dicho, oye, este año vamos a aprovecharlo. Yo, por ejemplo, he sembrado además más tomate porque tengo garantizada el agua. No lo hubiese hecho sin eso».

Normalmente hay una buena producción de tomate, si bien «el problema es que nunca se llega a la producción necesaria para el consumo de la isla. El tomate es una rock star de las frutas y hortalizas del verano». Aun así, «habrá más este año». Agroeivissa ha incrementado su producción, anuncia.

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También beneficia a todos estos cultivos que «no ha habido incidencias de enfermedades como las padecidas hace dos años». Y, además, «hay agua suficiente para pasar el verano».