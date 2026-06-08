Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio"

"Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio de Vila''. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, considera que este proyecto pluvial, cuyo objetivo es ''minimizar el impacto cuando se registran lluvias torrenciales en la zona'', debe ser la vía a seguir para reducir el impacto de las inundaciones, indicó durante la presentación del final de las obras del tanque de tormentas construido en Platja d'en Bossa, eb la calle Fray Luis de León. Una obra abordada este invierno, tras las inundaciones causadas por las danas de septiembre y octubre, que precipitaron el final de la temporada en la isla.

Triguero afirma que ''es una iniciativa invisible para el ciudadano, al tratarse de una infraestructura instalada en el subsuelo, pero que es muy importante para los vecinos de Platja d’en Bossa'' y agrega: ''Para tener una imagen más gráfica, más visual, lo que tenemos aquí abajo son prácticamente mil metros cúbicos. Sería el 50% de una piscina olímpica, que mide 50 metros; por lo tanto, serían 25 metros. Esa es la magnitud de la capacidad para almacenar y evacuar agua''.

Jordi Grivé: "El tanque también es muy importante para el cuidado de nuestra costa"

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza, Jordi Grivé, habla sobre el papel clave que tiene el tanque de tormentas para la correcta preservación del litoral: ''Es también muy importante para el cuidado de nuestra costa, porque al final lo que estamos haciendo es evitar que el agua contaminada acabe en el mar''. En este sentido, el depósito subterráneo capta el caudal del colector de aguas pluviales y, mediante un sistema de laminación, permite ''tamizar, separar y desgrasar'' la parte contaminada antes de derivarla a la red de saneamiento. Hasta ahora, este material acababa en el mar durante las lluvias fuertes.

Esta iniciativa, con un presupuesto base de 1.003.557,36 euros y financiada con fondos del Govern balear a través del Impuesto en Turismo Sostenible (ITS), no soluciona totalmente las consecuencias de las inundaciones, según explica el técnico municipal, David Jiménez: ''No es una obra que reduzca o elimine al 100% las inundaciones que tenemos en este barrio, pero estamos seguros y convencidos de que minimiza mucho el impacto, ya que sirve para contener lluvias muy intensas, aunque, al final, esto no puede parar una dana''.

David Jiménez: ''Este tanque es el primero de muchos en Ibiza''

Jiménez muestra, durante la inauguración de la infraestructura celebrada este lunes, 8 de junio, la intención y la necesidad de poner en marcha más actuaciones: ''Seguramente, se harán más y será el primero de muchos. La realidad es que, a causa del cambio climático, cada vez hay y cada vez habrá más lluvias torrenciales y, ante ello, serán necesarias más infraestructuras como estas y, con ello, ir trazando una red de tanques. Poco a poco hay un plan para tratar de ejecutar más proyectos de esta índole''. Eso sí, no indica ni cifras ni posibles ubicaciones.

Por el momento, el Ayuntamiento tan solo confirma, de momento, la instalación de un tanque de tormentas, ubicado en la calle Fray Luis de León, en Platja d’en Bossa, una de las zonas más afectadas en toda la isla por las danas 'Alice' y 'Ex-Gabrielle'.

Otras de las zonas más afectadas por 'Alice' y 'Ex-Gabrielle' son las carreteras de la isla. Por ello, la máxima autoridad del Consistorio vuelve a tomar la palabra y expone su preocupación por la situación vivida en las principales vías de circulación de Ibiza: ''Actualmente, la EI-10 y la EI-20 carecen de un sistema de aguas pluviales. Esta situación provoca que, cuando se registran lluvias torrenciales, el agua, al no contar con esta red, llegue hasta la ciudad''. Por este motivo, Triguero, tras reconocer que esta situación ya se ha trasladado ''tanto al Consell de Ibiza como al Govern balear'', afirma: ''Lo que debemos hacer es desarrollar una red de pluviales''.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca dar un primer paso en la creación de una red de infraestructuras pluviales que permita reducir el impacto de los episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes, y mejorar la protección tanto de los barrios más vulnerables como del litoral del municipio.