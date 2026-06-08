Sucesos
Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
Un joven de 19 años y otro de alrededor de 30 permanecen ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tras sufrir graves caídas en Santa Eulària y Sant Antoni, respectivamente
Dos hombres permanecen ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras precipitarse desde dos edificios en Santa Eulària y Sant Antoni. Uno de ellos cayó desde unos 12 metros de altura y el otro desde un séptimo piso.
El primer accidente se produjo este domingo en Santa Eulària, donde un hombre de 19 años y nacionalidad estadounidense sufrió una caída desde una altura aproximada de 12 metros. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia del 061. El paciente fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 19.48 horas, según detallan desde el centro sanitario.
El joven permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y politraumatismos. Su estado es estable dentro de la gravedad.
Muy grave en Sant Antoni
Por otro lado, este lunes por la mañana un hombre de unos 30 años se ha precipitado desde un séptimo piso en Sant Antoni. Hasta el lugar del accidente se desplazaron una UVImóvil del 061 y efectivos de la Policía Local. El paciente fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 8.34 horas.
Debido a la gravedad de las lesiones, entró directamente al quirófano. Presenta traumatismo craneoencefálico muy grave, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, fractura de pelvis y politraumatismos graves. Su estado es muy grave.
Según detalla la Guardia Civil, que está investigando el caso, no se trata de un turista, sino de un hombre de nacionalidad colombiana y residente en Mallorca que había viajado a Ibiza para pasar el fin de semana y alojarse en la vivienda de unos familiares.
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