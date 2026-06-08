Muere Pilar Castelló, referente de la enseñanza en Formentera

Pilar Castelló Ramon, referente de la educación en la isla de Formentera, ha muerto la mañana de este lunes en Palma (Mallorca) a los 73 años. Así lo han comunicado a través de sus redes sociales el Consell de Formentera y la emisora local Ràdio Illa, de la que la educadora era colaboradora. Castelló, maestra de profesión y especialista en logopedia, nació en Ibiza, en Sant Joan, pero desarrolló casi toda su carrera profesional en Formentera. "Una figura imprescindible en la historia de la educación y la función pública de Formentera", afirma el Consell de Formentera en su mensaje.

Pilar Castelló fue, en 1977, "la primera mujer en ocupar una plaza de funcionaria de carrera" en el entonces Ayuntamiento de Formentera. Once años más tarde, en 1988, se incorporó de forma definitiva a la enseñanza, "primero como maestra y posteriormente como directora". Función, esta última, a la que se dedicó hasta que se jubiló. Llegó al colegio Mestre Lluís Andreu como docente especializada en educación especial y logopedia y, de hecho, Castelló dedicó gran parte de su vida a acompañar a niños y familias en una etapa decisiva de sus vidas.

Durante 21 años ejerció como directora del colegio Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc, centro en el que desarrolló prácticamente toda su carrera docente. Allí vio crecer a cientos de alumnos, algunos de los cuales acabarían llevando después a sus propios hijos a las aulas donde Castello había enseñado, según relataba ella misma.

Así, esta ibicenca de nacimiento y formenterense de obra y corazón, dedicó casi cuatro décadas (38 años) a la enseñanza, 25 de ellos en funciones directivas. "Contribuyó decisivamente a enriquecer, consolidar y fortalecer la escuela pública de Formentera", señala el Consell de Formentera, que destaca que la educadora dejó "una huella indeleble en diversas generaciones de alumnos, familias y docentes" y recalca su "vocación, compromiso y contribución al desarrollo educativo" de la isla.

Nacida en una generación en la que no era habitual que las mujeres continuaran sus estudios fuera de la isla, Castelló abrió camino. Estudió en Barcelona y regresó después a Formentera para poner su formación al servicio de la comunidad.

Premi Sant Jaume y Premi Ramon Llull

Fruto de su labor recibió importantes reconocimientos institucionales. En 2017 fue distinguida con el Premi Sant Jaume del Consell de Formentera y, tres años después, el Govern balear le concedió el Premi Ramon Llull junto a la también maestra Esperança Riera, en reconocimiento a su contribución para "enriquecer y consolidar la escuela pública en Formentera".

Pilar Castelló y Esperança Riera cuando les concedieron el Premi Ramon Llull. / C. Convalia

Quienes la conocieron recuerdan una profesional profundamente comprometida con la escuela pública, cercana, sensible y muy implicada en la vida educativa de la isla. Ella misma confesaba en una entrevista publicada en este diario con motivo de la concesión del Premi Ramon Llull que una de las mayores satisfacciones de su carrera era encontrarse años después con antiguos alumnos que la saludaban con cariño. "Te encuentras con alumnos que te paran y te hablan, te abrazan y tienen buenos recuerdos del paso por las aulas", explicaba entonces.

La noticia de aquel galardón la recibió con la modestia que siempre la caracterizó. "Yo estoy atacada de los nervios", bromeaba entonces al hablar, horas antes de recibir el premio, del protocolo y de los actos oficiales, asegurando que aquel mundo de autoridades y ceremonias no era el suyo. Prefería las aulas.

Pilar Castelló Ramon más allá de las aulas

Más allá de la enseñanza, Pilar Castelló también destacó por su implicación en la vida cultural y social de Formentera. Formó parte de la comisión organizadora de las fiestas de Sant Jaume. Y fue estrecha colaboradora de Ràdio Illa, donde participó durante años compartiendo historias, recuerdos y conocimientos sobre la isla, contribuyendo a preservar su memoria colectiva.

Con su fallecimiento desaparece una de las voces que representaba a una generación de mujeres que vivieron la transformación de Formentera desde el servicio público, la educación y el compromiso con su comunidad. Pero su legado permanece vivo en miles de alumnos, compañeros y familias que aprendieron con ella algo más que materias escolares: la importancia de la cercanía, la vocación y el cuidado de los demás.