Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico

El primer cinturón de ronda de Ibiza, la E-10, contará con tres nuevos accesos a la ciudad de Ibiza para evitar las congestiones que se producen en las horas punta y en los momentos de mayor presión de tráfico. Se trata de una intervención previa a la futura remodelación de esta vía, con un plazo de ejecución previsto en dos semanas.

El Ayuntamiento de Ibiza acaba de sacar a concurso las obras, con un presupuesto de salida de 96.468 euros. Los trabajos se centran en eliminar las aceras y barandillas que ahora sellan la E-10 para crear nuevas vías de conexión con la ciudad. Así, en la calle Josep Riquer Llobet, al sur de la sede de Correos y de la iglesia de la Mare de Déu del Roser i Sant Ciriac, se creará una nueva entrada a Vila.

La calle Josep Riquer Llobet, separada de la E-10 por una acera y una valla de protección. / J.A.Riera

En cambio, el núcleo urbano contará con otra salida al primer cinturón de ronda a través de la calle Vicent Serra Orvay, al sur del instituto de Sa Colomina. En este caso, se desplazará unos metros el semáforo de la avenida para añadir un carril de circulación sobre la explanada de tierra existente.

Por último, el Ayuntamiento prevé acondicionar un nuevo carril de incorporación directa a la calle Canarias, de manera que los vehículos puedan abandonar la carretera y entrar en Vila evitando la rotonda de Can Misses. Para disponer de este paso, se asfaltará la explanada de tierra y se reducirá las dimensiones de la acera actual.

En la explanada de tierra de la derecha se creará un carril de acceso directo a la calle Canarias, evitando la rotonda. / J.A.Riera

«Estas intervenciones se llevarán a cabo para garantizar una mejor fluidez de la circulación y para reducir las retenciones en las calles y avenidas colindantes», según se destaca en la memoria justificativa del proyecto de obras.

Proyectos pendientes

Respecto a la futura remodelación de la E-10 para convertirla en una avenida urbana, prevista desde hace 15 años, el Ayuntamiento firmó a finales del año pasado un convenio por el que el Consell de Ibiza aporta una financiación de 13.006.440 euros. Ahora queda pendiente la modificación definitiva del proyecto de remodelación, que comprenderá desde la rotonda de ses Figueretes hasta la de Can Misses.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza emprende otro proyecto viario para mejorar las conexiones de Ca n’Escandell con el resto de la ciudad. Esta actuación, que tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses, también está subvencionada por el Consell, que aporta 903.929,28 euros a tavés del Plan de Cooperación Municipal 2026.

Por una parte, la calle Font i Quer, en es Viver, que parte desde el Cementeri Vell, dejará de ser un cul-de-sac y quedará abierta a la avenida de Sant Josep, junto al taller Servicios Rafael. Se prevé cambiar el sentido de esta calle para que los vehículos circulen en dirección a la playa de ses Figueretes. De esta manera, Ca n’Escandell quedará conectado directamente con es Viver a través de la calle Portinatx, junto al bar Astro, que quedará enlazada con la de Font i Quer.

Por último, se ampliará la calle Es Cubells, que ahora finaliza en un descampado junto al campo de fútbol de Can Cantó. Así, esta vía tendrá una salida directa a la avenida de Sant Josep.