Motos acuáticas en el litoral de Ibiza: el PSOE también pide a Costas que no permita el circuito en Portinatx

El PSOE de Sant Joan ha registrado alegaciones contra el proyecto de instalación de un circuito de motos náuticas en la zona des Canaret, dentro del plazo de información pública abierto por la dirección general de Costas del Govern balear, después de que el Ayuntamiento de Sant Joan informara desfavorablemente la iniciativa dentro del procedimiento abierto.

El Ayuntamiento trató el expediente en Junta de Gobierno Local y solicitó a la dirección general de Costas y Litoral que denegara la autorización solicitada, al considerar que la actividad propuesta resulta incompatible con el modelo territorial, ambiental, turístico y paisajístico del litoral norte de Sant Joan. El proyecto, promovido por una empresa (Cruceros Playa d'en Bossa S.L., propietaria de la naviera Aquabús) para las temporadas 2026, 2027, 2028 y 2029, prevé la ocupación de 62.500 metros cuadrados de espejo de agua frente a es Canaret, a unos 500 metros de la costa, y el uso del punto de atraque existente entre s'Arenal Gros y s'Arenal Petit para el embarque y desembarque de usuarios, que serían trasladados al circuito mediante una embarcación auxiliar.

Las alegaciones del PSOE

El Consistorio sostuvo en su informe que la implantación del circuito supondría introducir una actividad náutica motorizada, intensiva, ruidosa y de carácter lucrativo privado en un ámbito especialmente sensible. De forma subsidiaria, en caso de que no se acuerde la denegación, el Ayuntamiento pidió que se excluya expresamente cualquier uso del embarcadero, la playa, la zona de baño, los accesos y el entorno inmediato de Portinatx como soporte operativo de la actividad.

El grupo municipal socialista considera que se trata de una iniciativa incompatible con la conservación de los valores naturales del municipio y alerta de que supondría una nueva presión sobre una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.

El portavoz del PSOE en Sant Joan, Pep Torres Peret, explica que "Sant Joan no necesita más actividades que aumenten la saturación del litoral. Necesita proteger aquello que lo hace diferente y que es precisamente su principal valor: el paisaje, la naturaleza y la calidad ambiental".

Zona protegida

Las alegaciones presentadas por el PSOE recuerdan que el proyecto se quiere desarrollar dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del espacio marino del norte y poniente de Ibiza, integrado en la Red Natura 2000, un ámbito que requiere una especial cautela por parte de las administraciones públicas.

Además, el grupo socialista considera que la documentación aportada por los promotores no acredita que la actividad sea compatible con la conservación de los valores naturales de la zona. En este sentido, las alegaciones socialistas señalan la ausencia de estudios específicos sobre ruidos, los efectos sobre la avifauna protegida, el seguimiento ecológico o el impacto acumulativo que podría tener la nueva actividad sumada al resto de usos náuticos que ya se concentran durante los meses de verano.

Las alegaciones socialistas también alertan de la posible afectación sobre especies de aves protegidas presentes en la zona y remarcan que no consta ningún estudio específico que analice las consecuencias del tráfico continuado de motos náuticas sobre estas.

El grupo municipal también pone de manifiesto que el expediente no evalúa adecuadamente el efecto acumulativo que podría generar el circuito junto con las embarcaciones recreativas, las excursiones marítimas, los fondeos y otras actividades náuticas que se desarrollan habitualmente en la zona.

"La costa del municipio de Sant Joan ya soporta una fuerte presión durante la temporada turística, que se ha disparado en los últimos años. No podemos seguir añadiendo actividades a cualquier espacio disponible, y mucho menos en los espacios naturales. Hay lugares que merecen una protección especial, la costa de Portinatx es uno de ellos", remarca el portavoz del PSOE.