Llama la atención
La denuncia del presidente de la patronal Pimeef de Ibiza y Formentera sobre el daño que provoca a las empresas el absentismo laboral, al que llega a referirse como una «pandemia». A los problemas que tienen muchas empresas de las islas para encontrar trabajadores se unen, según los empresarios, las continuas bajas, que dejan a las plantillas muy mermadas.
El problema que señala Zenón Helguera, nuevo presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef, sobre las viviendas que salen del mercado residencial habitual porque son contratadas por empresas para poder dar alojamiento a sus empleados. Según señala, esos pisos se quedan vacíos en invierno y salen del parque inmobiliario de alquiler anual, con lo que no pueden ser arrendados por familias que trabajan todo el año en la isla.
El gran estreno del renovado edificio de Sa Peixateria en el barrio de la Marina, con la entrega de los Premis de Cultura 2026 del Ayuntamiento de Ibiza, que tuvieron un marco perfecto, además de tres homenajes más que merecidos a Dolors Corderas, Maria Torres Orvay y Joan Escandell. La pena es que la entrega se celebrara el mismo día que la Pasarela Adlib, lo que le restó atención mediática.
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