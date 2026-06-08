Ismael Vargas, gerente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera: “Recibimos la impotencia de las familias, se nos promete una solución que nunca llega"

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) denuncia que las administraciones han “abandonado” al colectivo de personas con discapacidad física en Ibiza. La entidad advierte de que el centro de día que gestiona, concertado por el Consell de Ibiza, acumula una deuda de unos 191.000 euros y mantiene el concierto caducado desde hace casi un año.

Según explica Aemif, el Consell no ha abonado las facturas correspondientes al servicio desde diciembre de 2025. El centro cuenta con 15 plazas para personas con discapacidad física de origen neurológico, pero la entidad asegura que la situación económica empieza a ser “insostenible” y que la renovación del concierto es imprescindible para poder ampliar plazas y atender a las siete personas que se encuentran en lista de espera.

El gerente de Aemif, Ismael Vargas, recuerda que durante los últimos tres años la entidad ha estado cobrando precios “desactualizados” por el servicio y que el Consell solo ha compensado, por ahora, seis de los 18 meses pendientes. “Estas personas siguen sin poder acceder a un servicio fundamental que necesitan y ya no pueden más”, señala.

Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal

La asociación también reclama que se concierte el servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (Saipap), que atiende a más de un centenar de familias de Ibiza y Formentera mediante logopedia, fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, psicología y trabajo social. A día de hoy, este recurso se sostiene con subvenciones, convenios, donativos y otros ingresos inestables.

Aemif recuerda que en marzo de 2023 el Consell aprobó la cartera de servicios sociales, una medida que debía dar estabilidad a los servicios dirigidos a las personas más vulnerables. Tres años después, denuncia la entidad, ninguna plaza del Saipap está concertada y 35 familias siguen en lista de espera.

Apertura del nuevo centro de neurorrehabilitación de Aemif. / Vicent Marí

La asociación asegura que ha reorganizado servicios, aumentado recursos y contratado más personal para intentar atender a las personas que esperan plaza, asumiendo una carga económica que, según subraya, no le corresponde. “Recibimos la impotencia de las familias y no podemos hacer más que compartirla, porque hace ya mucho tiempo que se nos promete una solución que nunca llega”, lamenta la entidad.

Más de un año en lista de espera

Vargas responsabiliza directamente al Consell de Ibiza y al Govern balear de la situación. Según afirma, hay personas que llevan más de un año en lista de espera y algunas han fallecido antes de poder acceder al servicio. “En cuatro años no hemos recibido ni una sola llamada ni visita del Govern balear, ni se han interesado por nuestra situación”, denuncia el gerente.

Aemif advierte además de la falta de servicios de promoción de la autonomía para menores y mayores de 65 años en Ibiza y Formentera, así como de recursos de vivienda y apoyo habitacional para personas con discapacidad y dependencia. También señala retrasos en la obtención del certificado de discapacidad y casos en los que, según la entidad, el porcentaje reconocido no se ajusta a la realidad de la persona.

La asociación atiende actualmente a 154 personas y a sus familiares, con especial presencia de casos de daño cerebral adquirido y parkinson. De ellas, 34 continúan en lista de espera para acceder a terapias de logopedia, fisioterapia, neuropsicología o terapia ocupacional.

Aemif nació en 1997 e inauguró su primer centro de neurorrehabilitación en 2007. En 2011 fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior y en 2023 abrió su nuevo Centro de Neurorrehabilitación en la calle Mallorca de Ibiza. “Necesitamos que tanto el Govern como el Consell pongan como prioridad la discapacidad física en Ibiza”, reclama Vargas, que cifra en unos 120.000 euros mensuales el coste de mantener los servicios y el equipo profesional de la entidad.