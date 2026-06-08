Ibiza invierte 60.000 euros en nuevos libros para sus bibliotecas: novedades, clásicos, cómics, manga...

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado la tramitación de un contrato para la compra de libros destinados a las bibliotecas municipales y al Archivo Histórico, con un presupuesto máximo de 60.000 euros. El periodo de recepción de ofertas estará abierto hasta las 19 horas del 11 de junio.

El suministro contempla la adquisición de libros de fondo local, balear y fondo general en catalán, así como títulos recomendados por centros educativos, novedades editoriales, clásicos para los clubes de lectura y obras ilustradas, de arte, cómic, manga, literatura juvenil e infantil.

La memoria municipal señala que el objetivo es disponer de un fondo bibliográfico “actualizado y arraigado al territorio”. El documento recuerda que una biblioteca generalista como la de Can Ventosa y una especializada como la de Can Botino deben poder ofrecer cualquier título o colección que contenga información sobre las Pitiusas.

El Ayuntamiento también defiende que la compra permitirá atender las necesidades de las personas lectoras y usuarias de las bibliotecas y del Archivo Histórico, que a menudo necesitan consultar referencias bibliográficas durante sus investigaciones documentales.

Clubes de lectura

La contratación busca, además, contar con un fondo “lo más completo y heterogéneo posible”, capaz de responder a las demandas de estudiantes, investigadores y usuarios en general. La memoria incide en la importancia de reunir y conservar para el futuro las publicaciones actuales sobre las islas y las editadas en las islas, como parte de la memoria bibliográfica del territorio.

Otro de los fines del contrato es disponer de varios ejemplares de lecturas recomendadas para estudiantes y para los distintos clubes de lectura de la Biblioteca Municipal de Can Ventosa, tanto de obras que se repiten cada curso y deben renovarse como de nuevas incorporaciones propuestas por el profesorado.

El expediente subraya asimismo la necesidad de ofrecer un fondo atractivo para nuevos lectores, con especial atención a los libros visuales, ilustrados, de arte, cómic, manga y literatura infantil y juvenil. Según la memoria, este tipo de materiales debe renovarse de forma periódica para evitar que quede obsoleto.