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Ibiza refuerza la atención al turista extranjero con el regreso del SATE a la comisaría

El servicio prestará apoyo en denuncias, documentación, certificados y otras gestiones a quienes lo necesiten durante su estancia en la isla

Vuelve el SATE a Ibiza, el servicio de atención especial para turistas extranjeros en la comisaría

Vuelve el SATE a Ibiza, el servicio de atención especial para turistas extranjeros en la comisaría

Ayuntamiento de Ibiza

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza y la Policía Nacional han puesto en marcha un año más el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) en la Comisaría de Ibiza con el objetivo de reforzar la asistencia personalizada a los visitantes internacionales que necesiten apoyo tras sufrir alguna incidencia o delito.

El servicio, que cuenta con dos profesionales para atender a los turistas, estará operativo entre el 1 de junio y el 31 de octubre, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia turística en la isla. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, y los sábados, de 10 a 15 horas.

Ibiza refuerza la atención al turista extranjero con el regreso del SATE a la comisaría

Ibiza refuerza la atención al turista extranjero con el regreso del SATE a la comisaría / Ayuntamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha adjudicado la gestión del SATE a la empresa Asturservicios La Productora por un importe de 89.335 euros, consolidando así un modelo de atención especializado integrado en la labor de la Policía Nacional en la isla.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha destacado la importancia de este servicio y ha señalado que cuando un turista atraviesa una mala experiencia que le lleva hasta la comisaría, gracias al SATE "tiene la certeza de que se está haciendo todo lo posible para atenderle adecuadamente".

El Alcalde de Ibiza Rafael Triguero junto a miembros de la Policía Local y Nacional.

El Alcalde de Ibiza Rafael Triguero junto a miembros de la Policía Local y Nacional. / Ayuntamiento de Ibiza

Por su parte, el comisario de Ibiza, Manuel Hernández, ha repasado los datos de años anteriores y ha afirmado que el SATE "se ha consolidado como un instrumento de atención personalizada que los turistas valoran de manera muy satisfactoria". Además, ha indicado que la percepción de los usuarios, recogida mediante encuestas anónimas, es altamente positiva.

Los datos de la temporada 2025

Durante 2025, el servicio registró 1.655 atenciones generales, 326 intervenciones en el área ODAC y 164 actuaciones relacionadas con grupos o atención a extranjeros. Según los datos facilitados, estas cifras reflejan la actividad desarrollada durante la temporada turística y la consolidación del SATE como recurso de referencia en la atención policial al visitante.

La comisaría de Ibiza vuelve a activar el SATE para asistir a turistas extranjeros en verano.

La comisaría de Ibiza vuelve a activar el SATE para asistir a turistas extranjeros en verano. / Ayuntamiento de Ibiza

Respecto a la tipología de las incidencias atendidas, las pérdidas de documentación u objetos representaron el 43,2% de los casos, seguidas de los hurtos, con un 37,4%. También se registraron robos con fuerza, que supusieron el 6,9%, y otros tipos de incidencias, con un 11,6%.

Por nacionalidades, las personas atendidas procedían principalmente del Reino Unido, con 252 usuarios, Alemania, con 136, Italia, con 133, y Francia, con 114. También recibieron atención visitantes de Estados Unidos, con 48 casos, además de turistas de otros países como Chequia, Japón, Colombia, Sudáfrica e Israel.

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El servicio no solo presta apoyo en la tramitación de denuncias, sino que también ofrece asesoramiento e información en situaciones no directamente vinculadas a un delito, como gestiones administrativas, certificados o tarjetas de residencia.

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