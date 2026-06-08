Ibiza apuesta por la sostenibilidad y digitalización agraria con un convenio de 120.000 euros

El Consell de Ibiza ha renovado el convenio de colaboración con la Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (Ucabal) con una aportación de 120.000 euros para garantizar la continuidad del servicio de asesoramiento técnico a cooperativas y explotaciones agrarias de la isla. El acuerdo refuerza la gestión sostenible, la modernización y la competitividad del sector primario ibicenco.

El presidente del Consell , Vicent Marí, y la presidenta de Ucabal, Jerónima Bonafé, han formalizado este nuevo convenio, que permitirá mantener activo el gabinete técnico especializado que presta apoyo al sector agrario en ámbitos clave como la Política Agraria Común (PAC), las buenas prácticas medioambientales, la gestión eficiente de los recursos, el uso de fitosanitarios y fertilizantes, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías.

Además, el servicio continuará ofreciendo apoyo a los agricultores y a las cooperativas en la tramitación de ayudas impulsadas por el Consell de Ibiza y otras administraciones. También facilitará la adaptación a los nuevos requisitos normativos que establecen la PAC y la legislación europea en materia agraria y medioambiental.

Firma del convenio Ucabal / Consell de Ibiza

Entre las actuaciones previstas para 2026 figura la ampliación del cuaderno digital de campo en las explotaciones agrarias de la isla, con especial atención a aquellas que deban adaptarse antes a esta herramienta. El programa también incluye medidas para optimizar la gestión de las explotaciones a través del análisis de datos agrarios, el uso de estaciones meteorológicas y otras herramientas digitales que facilitan la toma de decisiones.

El convenio incorpora, igualmente, acciones de formación especializada para los sectores agroalimentario y ganadero, programas de acompañamiento para jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria, iniciativas de fomento del cooperativismo y asesoramiento para impulsar nuevas fórmulas de cooperación y organización entre productores.

Durante la firma del acuerdo, Vicent Marí destacó la importancia del sector primario para el futuro de la isla. "El sector primario es una pieza clave para el mantenimiento de nuestro territorio y de nuestra identidad. Con este convenio seguimos apostando por ofrecer a los agricultores y cooperativas las herramientas necesarias para afrontar los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación a los cambios normativos con las máximas garantías", afirmó.

Por su parte, Jerónima Bonafé valoró el apoyo institucional del Consell y subrayó que el acuerdo permite consolidar un servicio esencial para el sector. "Este convenio nos permite consolidar un servicio fundamental para las cooperativas y explotaciones agrarias de la isla, facilita el acceso al asesoramiento técnico, la innovación y la formación necesarias para garantizar la viabilidad y la competitividad del sector", señaló.

El acuerdo tendrá vigencia durante todo el año 2026 y garantizará la continuidad de un servicio que da cobertura a las cooperativas agrarias de Ibiza y a miles de socios y explotaciones vinculadas al sector agroalimentario de la isla.