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Las obras del centro de es Gorg finalizarán antes de fin de año, afirma el Ayuntamiento

La tercera teniente de alcalde, Blanca Hernández, confirma la reanudación de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg con todas las garantías técnicas necesarias

Las obras en el centro de acogida de es Gorg

Las obras en el centro de acogida de es Gorg

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Las obras en el centro de acogida de es Gorg / Vicent Marí

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado este lunes de la reanudación de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg tras el levantamiento de la orden de suspensión temporal que el Consistorio decretó el pasado 19 de diciembre de 2025. El nuevo decreto municipal establece el 24 de diciembre de 2026 como fecha de finalización de los trabajos. Hace apenas unos días este diario denunciaba que las obras del este proyecto, cuyo origen data de hace 18 años y cuya primera piedra se puso en agosto del año pasado, llevaban paradas desde el pasado mes de diciembre por un fallo en el hormigón.

El Ayuntamiento justificaba a este diario el pasado miércoles que las obras se encontraban en una fase de control y toma de decisiones acerca de cómo proseguir las obras. "En un par de días estará solucionado y se volverán a retomar los trabajos”, insistían, algo que han confirmado este mismo lunes.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, ha explicado que la reanudación de las obras responde al acuerdo alcanzado con la empresa adjudicataria, Tecopsa, que incorpora todas las garantías técnicas necesarias para asegurar la calidad, la seguridad y la correcta ejecución del proyecto.

"La reanudación de los trabajos es posible gracias al acuerdo alcanzado con la empresa adjudicataria, Tecopsa, que incorpora todas las garantías técnicas necesarias para asegurar la calidad, la seguridad y la correcta ejecución del proyecto", ha señalado Hernández.

El Ayuntamiento acordó la suspensión temporal de las obras después de que los controles de calidad realizados sobre distintos elementos estructurales del edificio detectaran resultados por debajo de los previstos en el proyecto constructivo.

"Ante esta situación, el Consistorio actuó con la máxima diligencia y responsabilidad y paralizó los trabajos hasta disponer de todas las garantías técnicas necesarias para asegurar la viabilidad y la seguridad de la infraestructura", ha añadido la concejala de Obras. El Ayuntamiento de Ibiza ha reiterado que el centro de baja exigencia de es Gorg constituye una infraestructura estratégica para la atención de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social en la isla.

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El proyecto cuenta con una inversión aproximada de seis millones de euros y financiación del Consell de Ibiza.

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