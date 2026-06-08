Ibiza actúa contra las infiltraciones de agua marina en la red de saneamiento que dificultan el trabajo de la depuradora

''Ahora que por fin tenemos una depuradora que funciona, lo que necesitamos es conseguir que el agua llegue como toca a la depuradora para que esta la trate en buenas condiciones y, posteriormente, se pueda reaprovechar y, con ello, cerrar el ciclo del agua''. Estas son las palabras del concejal de Medio Ambiente de Ibiza, Jordi Grivé, durante la presentación, este lunes, 8 de junio, en el paseo Joan Carles I, del inicio de las obras de mejora y sellado para reducir las infiltraciones de agua de mar a la red de saneamiento municipal.

El problema, según explica Grivé, está en la infiltración de agua marina en la red de alcantarillado público, una situación que eleva la salinidad del caudal y dificulta el trabajo de la depuradora: ''En Ibiza tenemos un problema de infiltración de agua marina en la red de alcantarillado. Esta situación impide que el agua se depure bien, porque llega ya muy salada a la depuradora''. El concejal agrega: ''Como siempre decimos, el agua mal depurada no puede ir al mar y la que está bien depurada tampoco debe acabar en el mar. Al final, nuestro compromiso total es conseguir que no se derroche ni una gota de agua''.

Para reducir estas infiltraciones, las actuaciones se centran principalmente en la costa del municipio, más concretamente en las zonas de Talamanca y el puerto de Ibiza. Los trabajos incluyen la inspección y reparación de pozos de registro, la eliminación de una conexión en desuso en la avenida 8 d’Agost, la reparación de conducciones con tecnología sin zanjas y la sustitución de varios tramos de la red que se encuentran en mal estado.

La empresa adjudicataria, Aqualia, evalúa la situación a través de cámaras robotizadas con las que examina el estado de los puntos críticos de la red. Además, esta tecnología permitirá al Ayuntamiento detectar posibles irregularidades, según apunta Grivé: ''Esta actuación también nos permitirá apreciar si hay algún edificio que está bombeando agua freática a la red municipal''.

Las intervenciones combinarán actuaciones tradicionales, como la sustitución de tuberías, con técnicas más innovadoras, entre ellas la impermeabilización de pozos mediante resinas y la reparación interior de conducciones a través de mangas instaladas dentro de las propias tuberías. Estos métodos permiten actuar sobre fugas subterráneas y mejorar el estado de la red sin necesidad de abrir zanjas en todos los puntos afectados.

Como señala Grivé, ''con esta actuación se prevé limitar la entrada de agua marina al sistema de saneamiento, reduciendo el volumen total que se debe tratar; mejorar el rendimiento energético de la depuradora, al reducir la carga hidráulica; mejorar la calidad del agua depurada, que podrá ser reutilizada para otros usos, y optimizar el funcionamiento global de las infraestructuras hidráulicas municipales''.

David Bernaus: ''El sellado de los pozos en Talamanca no empezará hasta dentro de dos semanas''

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.454.668 euros, con IVA incluido, y está financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear. En el caso de Talamanca, donde las obras comienzan este lunes, se inspeccionarán y se intervendrán un total de 21 pozos. No obstante, según informa el jefe de servicio de Aqualia en el municipio, David Bernaus, ''no se procederá a hacer el sellado de los pozos hasta dentro de dos semanas''.

Una vez finalicen las actuaciones en esta zona, los trabajos se trasladarán al puerto de Ibiza, aunque deberán esperar aún unos meses. Según explica Bernaus, las obras se iniciarán una vez concluya la temporada turística: ''Cuando acabemos la zona de Talamanca, comenzaremos en el puerto, aunque no será hasta una vez concluida la temporada turística, ya que son unas obras que no se pueden hacer este verano, porque ahora es una época complicada para actuar''.

En el puerto, las obras consistirán en la reparación de varios colectores, el sellado de tres pozos de registro y la renovación de la red de suministro en calles como la del Diputat Josep Ribas y Carles V. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca reducir la entrada de agua marina en la red de alcantarillado municipal y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos de la ciudad.