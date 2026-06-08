Hoteleros de Ibiza y Formentera alertan de que subir el IVA dañaría la competitividad turística

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha mostrado su preocupación ante la recomendación de la Comisión Europea de incrementar el IVA aplicable a la hotelería y la restauración en España. La organización considera que una medida de este tipo tendría consecuencias directas para la competitividad turística de destinos insulares como Ibiza y Formentera, donde el turismo constituye el principal motor económico.

Desde la Federación recuerdan que el sector turístico balear afronta actualmente importantes aumentos de costes energéticos, laborales y operativos. Además, las empresas desarrollan su actividad en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y por una competencia cada vez más intensa entre los principales destinos del Mediterráneo.

Un modelo turístico más sostenible

Fehif advierte de que un incremento del IVA no podría repercutirse por completo en el precio final que pagan los clientes. Según la entidad, una parte significativa de ese aumento recaería sobre las propias empresas, lo que reduciría sus márgenes de rentabilidad y limitaría su capacidad para invertir, modernizar sus instalaciones y reforzar su competitividad.

La organización destaca también el esfuerzo que el sector hotelero de Ibiza y Formentera ha realizado durante los últimos años para modernizar la planta alojativa, elevar los estándares de calidad y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y con mayor valor añadido.

"La competitividad turística no depende únicamente de la demanda. También depende de que las empresas puedan seguir invirtiendo, mejorando sus establecimientos y generando empleo estable y actividad económica en las islas", señala la Federación.

Asimismo, Fehif considera que cualquier debate sobre la fiscalidad turística debe tener en cuenta las particularidades de territorios insulares como Ibiza y Formentera, cuya economía depende en gran medida de la actividad turística, tanto de forma directa como indirecta.

La Federación subraya que el destino afronta el reto de consolidar temporadas turísticas estables, sostenibles y competitivas. Por ello, defiende la necesidad de preservar las condiciones que permitan atraer visitantes y mantener el posicionamiento internacional de las islas.

En este sentido, Fehif reclama que las políticas vinculadas al turismo se orienten a fortalecer la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del sector, y rechaza aquellas medidas que puedan encarecer la actividad turística y restar atractivo a destinos como Ibiza y Formentera.