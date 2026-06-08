Cinco amigos, una langosta y un olvido en Formentera: así nació una receta que hizo historia

Hay recetas que nacen de una tradición transmitida durante generaciones y otras que aparecen por pura improvisación. Eso es lo que cuenta el cocinero Santi Taura en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que recupera la historia de un plato, el de los huevos fritos con langosta, que nació en Formentera a partir de un olvido y que se ha convertido en un imprescindible del verano en la isla.

Según relata Taura, todo ocurrió el 6 de diciembre de 1984, cuando cinco amigos fueron a sa Punta des Cap de Barbaria con la intención de preparar un arroz con langosta. Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de que se habían dejado, precisamente, el arroz.

Langosta en un puesto del Mercat Nou. / T. Escobar

Lejos de cambiar de plan, decidieron improvisar con lo que tenían. En lugar de preparar el arroz previsto, cocinaron la langosta frita con pimientos y ajo. Después la sirvieron con chips de patata y le añadieron sobrasada, dando forma a una combinación que acabaría convirtiéndose en una receta con historia.

El plato, en un conocido restaurante

Lo que empezó como una solución rápida a un despiste terminó teniendo recorrido. Años después, Llorenç y Guillem incorporaron aquel plato a la carta de Es Molí de Sal, uno de los establecimientos más conocidos de Formentera. Poco a poco, aquella elaboración nacida de una comida improvisada se fue haciendo popular hasta arraigar en las Balears.

Santi Taura destaca en su vídeo que muchas personas piensan que este plato “es de toda la vida”, cuando en realidad tiene un origen muy concreto: una jornada entre amigos en Formentera en 1984 en la que un olvido acabó dando lugar a una receta memorable.

La historia forma parte de los contenidos gastronómicos que el cocinero comparte en redes sociales, donde recupera anécdotas y relatos vinculados a la cocina tradicional y popular de las islas.