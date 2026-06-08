Así funciona Correos Cash en Ibiza y Formentera: descubre cómo retirar o ingresar dinero, incluso a domicilio

Correos facilita en Ibiza y Formentera el acceso a servicios bancarios esenciales a través de Correos Cash, una prestación que permite realizar ingresos y retiradas de efectivo en los puntos de atención de la compañía, tanto en oficinas como mediante los servicios rurales. Tal y como ha informado Correos, este servicio está disponible en las diez oficinas técnicas repartidas por las Pitiusas y también a través de los carteros y carteras rurales, que pueden entregar dinero en cualquier domicilio. La iniciativa está pensada especialmente para personas que viven en entornos rurales, con dificultades para acudir a una sucursal bancaria o poco familiarizadas con la banca digital.

Actualmente, Correos mantiene acuerdos con varias entidades financieras para ofrecer estas operaciones. Entre ellas figuran Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Banco Mediolanum, Triodos Bank, CBNK, Banco Pichincha y once cajas integrantes del Grupo Caja Rural.

Dos formas de usar Correos Cash

El servicio puede utilizarse de dos formas. Los clientes más habituados a la banca digital pueden solicitar la operación desde la aplicación de su entidad bancaria. En cambio, quienes no utilicen banca online pueden realizar ingresos y retiradas presentando su documento de identidad e indicando los datos de su tarjeta bancaria o IBAN, siempre según las operativas disponibles para cada banco.

Correos destaca que estas gestiones pueden realizarse tanto en las oficinas como a través de los servicios rurales. En el caso de las solicitudes de efectivo a domicilio, la entrega se realiza mediante la red de carteros y carteras, incluidos los urbanos.

Además, Correos y Banco Santander permiten solicitar la entrega de dinero en efectivo a domicilio sin necesidad de disponer de banca online ni de utilizar la aplicación del banco.

La compañía enmarca este servicio en su objetivo de "mejorar la inclusión financiera y facilitar el acceso a servicios básicos en zonas donde las oficinas bancarias son limitadas", según explica en la nota. Para ello, Correos ha firmado acuerdos con asociaciones bancarias como la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.