¿Quieres saber cómo van los proyectos financiados con la ecotasa en Ibiza?

Los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) financian proyectos importantes en cada municipio de la isla. Sin embargo, su complejidad no siempre permite tenerlos preparados en periodos breves de tiempo. Por eso, el portal del Govern balear illessostenibles.travel destaca que solo cuatro de los 18 planes de la convocatoria 2024-2025 que cuentan con el apoyo de esta recaudación han ejecutado las ayudas procedentes de este tributo.

Entre aquellos programas que llevan más retraso destacan los vinculados a la gestión hídrica. En aquella ocasión tan solo hubo un programa destinado específicamente a la isla de Ibiza en este apartado, que fue el sellado de las alcantarillas del puerto de Vila y el barrio de Talamanca para evitar entradas de agua de mar. Sin embargo, hasta el 23 de marzo el Ayuntamiento de Ibiza no había ejecutado nada de los 1.944.000 euros presupuestados para las obras, que debían haberse realizado en 2025 según indica el portal del Govern balear.

Según señala el Consistorio, presentará el proyecto en unos días y prevé que manejarlo en dos fases. La etapa más tecnológica comenzará de manera inmediata y esperará a finales de verano para realizar la que conlleve obras para no interferir con la temporada turística. También indica que los retrasos se deben a problemas con la disponibilidad de la empresa especializada en el tipo de sellados que requiere esta iniciativa, cuyos operarios deben desplazarse desde fuera de la isla.

Un plan a nivel balear

Por lo que respecta a programas relacionados con la gestión del agua a nivel autonómico la situación es similar. Así, el Plan de mejora hídrica en más de 40 municipios de Baleares, a cargo de la Direcció General de Recursos Hídrics, tan solo había ejecutado hasta el 27 de febrero 293.000 euros de los 74.600.000 euros presupuestados. Se debe matizar que los responsables de la iniciativa todavía tienen tiempo para llevarla a la práctica, puesto que tiene como máximo el año 2027.

Según la descripción que aparece en el portal web illessostenibles.travel, este programa aborda "actuaciones urgentes en redes de suministro, saneamiento y pluviales" para reducir pérdidas de agua y "garantizar un suministro más eficiente". Otra línea de actuación será el refuerzo de "la eficiencia en la distribución y recogida de agua potable, residual y pluvial".

El Govern, el Consell Insular de Ibiza y los ayuntamientos de la isla dieron a conocer cuáles iban a ser sus iniciativas y revelaron las instituciones de la isla iban a recibir un total 6.843.884 euros. Así, en un acto celebrado en febrero; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el presidente del Consell, Vicent Marí; detallaron que el municipio de Ibiza va a ser el mayor beneficiario con 2.195.262 euros. Santa Eulària le seguirá de cerca con 2.187.445 euros y Sant Antoni percibirá 1.376.451 euros. Los territorios de Sant Joan y Sant Josep obtendrán cantidades más modestas, con 695.397 y 389.327 euros, respectivamente. Marí, destacó en aquella ocasión que la isla tiene redes de distribución de caudal "muy antiguas, algunas incluso de 40 y 50 años, y es necesaria su renovación".

Obras en Sant Antoni

Por el contrario, el Ayuntamiento de Sant Antoni es el que ha sido más rápido a la hora de emplear los fondos de la ecotasa, ya que ha invertido los 1.016.000 euros que recibió por esta vía para construir el bulevar de la calle Vara de Rey. A fecha de 14 de abril, último dato disponible, había gastado en el proyecto 4.667.000 euros de los 5.293.000 que estaban presupuestados y la inauguración oficial de esta estructura es inminente.

Por otro lado, la iniciativa que englobaba la oficina de atención ciudadana y el refuerzo de la red de recarga eléctrica en el municipio también ha agotado ya la subvención del ITS. El Consistorio ya ha empleado los 512.522 euros que había obtenido por esta vía e inauguró la nueva sede de la oficina policial de atención al turista (SATE) el verano pasado. Sin embargo, Sant Antoni está más lejos de completar este programa, ya que hasta el 13 de marzo había destinado 610.000 euros de los 1.025.000 planificados. El Consistorio indica que los puntos de recarga ya están adjudicados.

El Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat protagoniza el tercer proyecto financiado con fondos de la ecotasa que ya está completado. De esta manera, el embellecimiento del Camí del Calvari ha invertido casi la totalidad de los 2.545.000 euros destinados al programa, con lo que la entidad agotó la ayuda de la ITS.

Por último, el Consell de Ibiza casi había gastado todo el importe concedido por la ecotasa hasta el 3 de marzo, 524.000 euros, en la iniciativa para modernizar el Recinto Ferial de Ibiza. Sin embargo, esta iniciativa todavía necesita más desarrollo, puesto que está presupuestada en 2.432.291 euros. A pesar de estas cifras, la institución insular indica que el proyecto ya está finalizado.