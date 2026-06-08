“Nada más excitante que un vuelo a Ibiza”: la fiesta que se montó en pleno avión antes de aterrizar en la isla

Los vuelos con destino a Ibiza vuelven a dejar imágenes de fiesta antes del aterrizaje. En esta ocasión, un vídeo publicado en TikTok por la usuaria Kimmykyri muestra a varios pasajeros cantando y bailando durante un vuelo operado por Ryanair con destino a la isla.

En las imágenes se puede ver a un grupo de viajeros animando el trayecto con música, bailes y cánticos, una escena que se ha vuelto reconocible en algunos vuelos hacia Ibiza, especialmente en temporada alta, cuando muchos turistas comienzan la celebración incluso antes de pisar tierra.

La autora del vídeo acompaña la publicación con una frase que resume el ambiente vivido a bordo: “Nada más excitante que un vuelo a Ibiza”. En otra parte del contenido también escribe: “Ibizaaaaaa siempre es una buena idea”, una expresión que refuerza la imagen de la isla como destino asociado a la diversión, el ocio nocturno y las vacaciones entre amigos.

Molestias para los demás pasajeros

Este tipo de vídeos se han convertido en contenido habitual en redes sociales, en las que los trayectos a Ibiza suelen viralizarse por el ambiente festivo de algunos pasajeros. Aunque para muchos usuarios estas escenas forman parte de la emoción del viaje, también reabren el debate sobre el comportamiento dentro de los aviones y los límites entre la diversión y las molestias al resto del pasaje.