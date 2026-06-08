El error que muchos cometen al hacer un currículum para buscar trabajo en Ibiza

Conseguir trabajo en Ibiza puede depender de muchos factores, pero hay uno que una creadora de contenido ha querido destacar por encima del resto: tener un currículum claro, sencillo y bien presentado. La usuaria @emilianaxel ha compartido en redes varios consejos dirigidos a quienes quieren venir a la isla a buscar empleo, especialmente en el sector de la hostelería.

En su vídeo, la creadora insiste en que en Ibiza se valora especialmente la actitud y la experiencia práctica. Por eso, recomienda incluir de forma visible cualquier trabajo previo en bares, restaurantes, hoteles o negocios relacionados con la atención al cliente.

“Si has trabajado en bares, restaurantes o cualquier tipo de hostelería, colócalo”, señala en el vídeo. Según explica, este tipo de experiencia puede marcar la diferencia para quienes buscan una oportunidad laboral en la isla.

Un currículum claro puede ser una ventaja

Uno de los puntos en los que más insiste @emilianaxel es en la importancia de no complicar demasiado el diseño del currículum. Aunque muchas personas recurren a plantillas elaboradas o diseños llamativos, la creadora recomienda priorizar la claridad.

“El currículum tiene que verse perfecto, tiene que leerse claro y simple”, afirma. La razón, según explica, es que muchos encargados reciben decenas o incluso cientos de currículums, especialmente en los periodos de mayor búsqueda de personal.

Por eso, un documento fácil de leer puede convertirse en una ventaja frente a otros candidatos. “Si el tuyo se lee simple y fácil, ya tienes una ventaja”, añade.

La experiencia de la propia creadora

@emilianaxel también explica que, en su caso, consiguió sus trabajos entregando currículums. Por eso, insiste en que esta herramienta sigue siendo importante para abrirse paso en el mercado laboral de la isla. “Muchos trabajos se consiguen a través del currículum, porque esencialmente yo conseguí mis trabajos así”, cuenta en el vídeo.

Su consejo final para quienes planean venir a Ibiza a buscar empleo es sencillo: preparar un currículum breve, claro, bien escrito y centrado en la experiencia real. En una isla donde la hostelería tiene un peso importante y la competencia puede ser alta, la primera impresión puede empezar en una sola hoja. "Hay páginas como Canva que cuentan con muchas plantillas simples, así que no te compliques", concluye.