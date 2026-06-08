La crisis de la vivienda agrava la falta de docentes en Ibiza, alerta el PSOE

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha celebrado este lunes una jornada de trabajo con representantes de la comunidad educativa para analizar los principales retos que afronta la educación en la isla. En el encuentro han participado la portavoz socialista de Educación en el Parlamento de las Islas Baleares, Amanda Fernández, y el diputado autonómico y secretario de Educación de la Federación Socialista de Ibiza, Àlex Pitaluga.

La principal conclusión de las reuniones con sindicatos docentes, asociaciones de familias, alumnado, equipos directivos y profesorado apunta a que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los factores que más agravan la falta de profesionales en los centros educativos de Ibiza y que ponen en riesgo la calidad del servicio público educativo.

La vivienda, principal obstáculo para captar docentes

Durante la jornada, los asistentes han constatado un aumento de los docentes que renuncian a plazas en la isla o que descartan trasladarse a ella ante la imposibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible. Esta situación afecta especialmente al profesorado interino, sustituto o recién incorporado, dificulta la cobertura de vacantes y retrasa las sustituciones. Como consecuencia, los centros afrontan problemas organizativos y el alumnado pierde continuidad pedagógica.

Amanda Fernández ha advertido de que "el problema de la vivienda se ha convertido en una amenaza para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Si los profesionales no pueden vivir en Ibiza, no podremos garantizar una educación de calidad ni una escuela pública con los recursos humanos que necesita".

Por su parte, Àlex Pitaluga ha señalado que "la situación que trasladan los centros resulta muy preocupante. La dificultad para cubrir plazas, especialmente en determinadas especialidades, guarda una relación directa con el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida. Necesitamos medidas específicas para que los profesionales esenciales puedan establecerse en la isla".

En este contexto, el Partido Socialista ha reiterado su compromiso de reclamar al Gobierno de las Islas Baleares la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, que permite, entre otras medidas, limitar los precios del alquiler. Los socialistas consideran que los precios del alquiler en Ibiza se encuentran "totalmente desbocados", mientras que el Ejecutivo autonómico del PP rechaza adoptar medidas en esta materia.

Durante la jornada, uno de los representantes sindicales expuso su propia situación personal. Según explicó, abandonará Ibiza el próximo curso porque el nuevo contrato de alquiler elevará la renta mensual de 1.200 a 2.000 euros.

Otros retos pendientes

Además de la problemática de la vivienda, los participantes abordaron otras cuestiones como el refuerzo de las plantillas docentes y de los equipos de apoyo, la reducción de la carga burocrática, la mejora de la inclusión educativa, la convivencia en los centros, la educación de 0 a 3 años y las condiciones laborales de las educadoras.

Asimismo, analizaron la salud mental del alumnado, el impacto de las pantallas y de las redes sociales, así como la preocupación que generan las políticas de segregación lingüística impulsadas por el Gobierno balear.

La FSE-PSOE trasladará las conclusiones de esta jornada a los distintos ámbitos institucionales con el objetivo de impulsar medidas que refuercen el sistema educativo público y den respuesta a las necesidades específicas de Ibiza.