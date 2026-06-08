Una cooperativa de Ibiza, premiada por ser la que más residuos agrarios recoge de Baleares

La Cooperativa Agrícola de Santa Eulària ha recibido este lunes el Premio SIGFITO 2026 de las Illes Balears por ser el punto de recogida que más envases agrarios recicló el año pasado en el conjunto del archipiélago. La entidad ibicenca gestionó durante 2025 la recogida de 8.858 kilos de envases agrarios, una cifra que la sitúa como referente balear en la correcta gestión de estos residuos.

En el acto de entrega, celebrado en las instalaciones de la cooperativa, ha participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, tras visitar por la mañana la sede de Carn&Coop en el Mercat Nou de Ibiza. El premio lo ha recibido el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Colomar.

Simonet felicita a la cooperativa y a los agricultores que utilizan este servicio por su implicación en la sostenibilidad y en la gestión responsable de los residuos agrarios. "Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso del sector agrario de Balears con la sostenibilidad y el cuidado del territorio. Detrás de estas cifras está la responsabilidad de muchos agricultores y el trabajo de cooperativas que facilitan la gestión adecuada de los residuos derivados de la actividad agraria", señala el conseller.

Durante el acto también se ha destacado el papel del sector primario en la economía circular. Simonet subraya que el reciclaje de envases agrarios demuestra cómo esta actividad puede avanzar hacia modelos de producción "más sostenibles y respetuosos con el entorno". Por su parte, el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, también ha valorado el compromiso de la Cooperativa de Santa Eulària y de los payeses con el cuidado de la tierra. "Cuidar el campo es cuidar la isla, el medio ambiente y su futuro", afirma Marí, y añade que una gestión responsable de los residuos agrarios beneficia tanto a los agricultores como al conjunto de la sociedad.

La recogida de envases agrarios casi se duplica en Balears

Según los datos presentados durante la visita del conseller, la recogida de envases agrarios en Balears prácticamente se duplicó en 2025, al pasar de 15.678 kilos el año anterior a los 29.453 kilos del último ejercicio. Y la red de puntos adheridos al sistema SIGFITO también aumenta, de 25 a 26 instalaciones en el archipiélago.

SIGFITO es el sistema de recogida de envases agrarios implantado en todo el Estado para garantizar la correcta gestión y reciclaje de estos residuos, reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas vinculadas a la economía circular. Al acto han asistido también la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias Illes Balears, Jerònima Bonafé; el director general de SIGFITO, Ignacio Dávila, y representantes de la Cooperativa de Santa Eulària.