El Consell de Ibiza justifica la deuda con Aemif: "Estamos preparando el expediente de estas facturas para que se abonen cuanto antes"

El Consell de Ibiza asegura que está ultimando la tramitación de los nuevos conciertos sociales vinculados a los servicios que presta la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) y prevé que puedan aprobarse en las próximas semanas.

La institución insular ha respondido así a la denuncia pública realizada por la entidad, que advirtió de que el Consell acumula una deuda de unos 191.000 euros con el centro de día de gestiona y, además, que el concierto está caducado desde hace casi un año. Aemif alertó además de que la situación económica empieza a ser "insostenible" y reclamó estabilidad para poder ampliar plazas y atender a las personas en lista de espera.

Según el departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad, la aprobación de la primera Cartera Insular de Servicios Sociales permitió planificar, estructurar y regular la prestación de servicios que hasta entonces carecían de un marco estable de concertación. El Consell explica que el concierto inicial del centro de día de Aemif se planteó con una duración de un año, prorrogable por otro más, como una primera experiencia para garantizar la prestación del servicio mientras avanzaba la consolidación del sistema.

Una vez finalizado ese periodo, la institución inició la preparación de una nueva licitación que, según sostiene, introduce mejoras respecto al concierto anterior. Entre ellas, destaca una adjudicación de cuatro años de duración, frente al año inicial, así como la ampliación de plazas y mejoras en las condiciones de atención tanto para las personas usuarias como para los trabajadores.

El Consell reconoce que se trata de un procedimiento complejo, que requiere una importante tramitación administrativa debido a los cambios introducidos respecto a la situación anterior. En este sentido, asegura que trabaja para que los nuevos conciertos puedan aprobarse en las próximas semanas y prestarse con normalidad y con mayores garantías para las personas usuarias y las entidades gestoras. La institución informa además de que uno de los conciertos ya se ha aprobado en la última sesión del consejo ejecutivo y que otro se aprobará en los próximos días, por lo que la culminación del proceso podría producirse en pocas semanas.

Respecto a la deuda reclamada por Aemif, el Consell explica que los 191.000 euros corresponden a facturas de un concierto ya vencido y asegura que está preparando el expediente de regularización para que puedan abonarse cuanto antes. Según añade, la renovación del concierto por cuatro años evitará que se repitan este tipo de situaciones.

El Saipap, pendiente

La asociación también había reclamado la concertación del servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (Saipap), que atiende a más de un centenar de familias de Ibiza y Formentera mediante logopedia, fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, psicología y trabajo social.

Sobre este recurso, el Consell señala que siempre ha considerado que se trata de un servicio "oportuno y positivo", aunque indica que su prioridad ha sido garantizar primero la estabilidad de servicios que considera básicos y esenciales, como el centro de día, el centro ocupacional y la vivienda supervisada. Una vez consolidada esta red, añade, continuará avanzando en la incorporación de nuevos recursos para ampliar la atención a las personas con discapacidad física de la isla.

Aemif denuncia que ninguna plaza del Saipap está concertada y que 35 familias siguen en lista de espera. La entidad también alerta de que sostiene este servicio con subvenciones, convenios, donativos y otros ingresos inestables.

El Consell, por su parte, afirma que mantiene una comunicación permanente con Aemif y asegura que tanto la consellera como los técnicos del departamento han estado a disposición de la asociación para abordar cuestiones relacionadas con los conciertos y la continuidad de los servicios.

El departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad sostiene que el trabajo realizado durante los últimos años ha supuesto un cambio estructural en la atención social en Ibiza, con la creación de una cartera de servicios, la regulación de conciertos sociales y una planificación que, según afirma, aporta seguridad tanto a las entidades como a las personas usuarias, aunque reconoce que todavía queda trabajo por hacer.