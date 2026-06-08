El Casino des Moll de Ibiza reúne talento STEM y sanidad en dos charlas gratuitas

La divulgación científica y el análisis de la sanidad pitiusa centrarán las dos próximas conferencias organizadas por el Casino des Moll de Ibiza. Según informa la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, las charlas se celebrarán los días 10 y 18 de junio, a las 19.30 horas, en la sede de la entidad, situada en la calle Barcelona, número 1, de Vila, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera cita, este miércoles, tendrá como protagonistas a los equipos Primitech y Teamrocket del IES Balàfia, junto a la profesora Chelo Carrión, que explicarán su participación en el programa CanSat, una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que reta al alumnado de Secundaria a diseñar, construir y lanzar un pequeño satélite.

La segunda conferencia, el jueves 18 de junio, correrá a cargo del doctor Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que abordará los retos actuales de la atención sanitaria en las Pitiusas.