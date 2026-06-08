Sucesos
Un salto desde un acantilado al mar en Ibiza, causa de las graves heridas de un estadounidense de 19 años
El joven se golpeó contra una roca tras precipitarse desde el acantilado en Santa Eulària, sufriendo graves politraumatismos y fracturas.
EFE
La Guardia Civil ha informado este lunes de que el joven estadounidense de 19 años que sufrió heridas de gravedad este domingo en Ibiza cayó desde un acantilado de unos 12 metros de altura cuando intentaba saltar al mar en una cala de Santa Eulària, una circunstancia que no había trascendido hasta ahora.
Según la información proporcionada, el accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando el joven se golpeó contra una roca tras precipitarse desde el acantilado y una ambulancia del 061 lo trasladó a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 19.48 horas.
El paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y diversos politraumatismos. Fuentes sanitarias han indicado que su estado es estable dentro de la gravedad.
En el operativo de asistencia participaron agentes de la Guardia Civil y efectivos del servicio de emergencias sanitarias.
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